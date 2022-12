Desetine povrijeđenih u sudaru vozova (FOTO)

​BARSELONA - U sudaru dva voza rano jutros u blizini Barselone povrijeđeno je 155 ljudi, saopštili su španski zvaničnici.

Službe hitne pomoći u Kataloniji saopštile su da su tri osobe prebačene u medicinske centre, ali da niko nije teže povrijeđen.

Zvaničnici su naveli da je do sudara došlo na željezničkoj liniji u Montkadi i Reikaku, gradu sjeverno od Barselone.

Predstavnica katalonske vlade u Madridu Ester Kapela rekla je španskom državnom radiju da se ispituju okolnosti sudara vozova, prenio je AP.

