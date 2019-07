U tornadu na sjeveroistoku Kine poginulo šest osoba

PEKING - Šest osoba je poginulo, a više od 190 osoba je povrijeđeno nakon što je snažan tornado pogodio grad u Kaijuan u provinciji Liaoning u sjeveroistočnoj Kini, saopštile su lokalne vlasti u srijedu.

Tornado sa olujnim vjetrom brzine 23 metra u sekundi pogodio je grad Kaijuan oko 5.15 sati, prenosi Xinhua.

Spustio se na Jingouzi, opustošivši industrijski park i područje južno od parka, što je trajalo oko 15 minuta.

Tornado, koji je uzrokovao jake pljuskove i grad, izazvao je pustoš na stambenih objektima, fabričkim zgradama i električnim stubovima.

Gradska vlasti saopštile su kako je oko 210 osoba spašeno iz oštećenih zgrada.

