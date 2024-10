U zemljotresu u Turskoj povrijeđeno 187 osoba (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Јerlikaja izjavio je da je u zemljotresu, koji je danas pogodio ovu zemlju, povrijeđeno 187 osoba, od kojih su 43 zadržane u bolnici radi nadzora, dok nema nastradalih.

Јerlikaja je naveo da 55 vozila, 210 pripadnika Agencije za upravljanje katastrofama, tri bespilotne letjelice i izviđački avion žandarmerije i policija nastavljaju sa radom na terenu.

U Malatiji, Šanliurfi i Elazigu došlo je do djelimičnog urušavanja tri zgrade, a nastava je otkazana.

Mediji su ranije danas prenijeli da je nakon jutrošnjeg zemljotresa u Turskoj zabilježeno još 30 potresa, jačine od 1,2 do tri stepena Rihtera, ali da nije bilo žrtava, niti povrijeđenih.

Zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihtera pogodio je jutros istok Turske, s epicentrom u blizini Malatije.

CCTV footage captures the moment an earthquake of a magnitude of 5.9 struck Turkey’s Malatya province pic.twitter.com/iBdOWT4MPM