UEFA odbila minut ćutanja na meču Izraela i Poljske, pogledajte potez fudbalera (VIDEO)

Meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između U-21 selekcija Poljske i Izraela izazvao je brojne reakcije javnosti zbog jednog gesta fudbalera oba tima.

Naime, UEFA je odbila zahtjev arbitara ovog meča, da prije utakmice bude održan minut ćutanja u čast žrtava rata u Izraelu, a tim povodom, igrači su se odlučili da na svoj način to ipak sprovedu u djelo.

U momentu kada je glavni arbitar označio početak susreta, igrači oba tima su čitav prvi minut meča stajali mirno, te tako, na svoj način odali počast žrtvama rata u Izraelu, prenosi Telegraf.

Kako je to izgledalo, možete videti u snimku ispod.

UEFA refused to hold a minute of silence before the match between #Israel and #Poland (Under-21 team). In response, both teams decided not to play the first minute of the match, observing a minute of silence to honor the victims of #October7th. pic.twitter.com/U69kd6Qagt