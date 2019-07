UN: 821,6 miliona gladnih u svijetu

NJUJORK - Glad je pogodila 821,6 miliona ljudi širom svijeta tokom 2018. godine, dok je 2017. pogodila 811 miliona ljudi.

Poslije nekoliko godina opadanja, pothranjenost je ponovo u porastu od 2015. godine.

Više od dvije milijarde ljudi nema pristup zdravoj hrani, što ugrožava njihovo zdravlje, saopštile su Ujedinjene nacije (UN) protekle sedmice, pozvavši vlade da sagledaju širu sliku od samog problema gladi.

U izvještaju se navodi da je jedan od ciljeva održivog razvoja do 2030. godine perspektiva da nijedna osoba ne bude pothranjena, ali taj cilj predstavlja "ogroman izazov".

Više od četvrtine svjetskog stanovništva bori se da jede "sigurnu i nutrijentima bogatu hranu", te da je imaju dovoljno, navodi se u UN-ovom izvještaju "Stanje prehrambene sigurnosti i prehrane u svijetu za 2019".

To uključuje gotovo osam odsto ljudi u Evropi i Sjevernoj Americi, pokazuje godišnja studija, koja prvi put uključuje ljude pogođene "umjerenom prehrambenom nesigurnošću", kao i glađu.

"Treba da gledamo širu sliku od gladi. Ako se koncentrišemo samo na glad, propustićemo puno rastućih problema koje vidimo", rekla je Sindi Holeman, ekonomista u UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) i urednica izvještaja.

Smanjenje kvaliteta i količine

Umjerena prehrambena nesigurnost pogađa ljude koji su morali smanjiti kvalitet ili količinu onoga što jedu zbog nedostatka novca ili drugih sredstva.

To može dovesti do pretilosti, kao i do zaostajanja u razvoju - stanja koje trajno utiče na mentalni i fizički razvoj djece.

Rezultati studije su pokazali da vlade moraju posvetiti veću pažnju različitim aspektima dostupnosti hrane umjesto da se samo fokusiraju na to da proizvode više, rekao je Hoze Graciano da Silva, direktor FAO-a, koji je sastavio izvještaj s još četiri UN-ove agencije.

"Vlade su orijentisane na proizvodnju. Oni vjeruju da ako je hrana dostupna, ljudi će jesti. To na neki način nije istina", rekao je Graciano da Silva.

Kako se navodi, glad je najviše posljedica ratova i privrednog zastoja.

Izvještaj govori da ljudi koji se nalaze iza ovih podataka nemaju mirnu sadašnjost, a ni blistavu budućnost.

Najviše pothranjenog stanovništva živi u Aziji - njih pola milijarde! U Africi je takođe zabrinjavajuće stanje, posebno u zapadnoj Africi u kojoj je trećina stanovništva pothranjena.