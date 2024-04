UN: Najmanje 196 humanitaraca poginulo u Gazi do 20. marta

GAZA - Najmanje 196 humanitarnih radnika ubijeno je u Pojasu Gaze od oktobra do 20. marta, saopštio je danas najviši zvaničnik Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarne pomoći u Pojasu Gaze Džejmi Mekgoldrik.

On je istakao da ubistvo sedam radnika dobrotvorne organizacije Svjetska centralna kuhinja (WCK) u centralnoj Gazi u ponedjeljak nije izolovani incident.

Mekgoldrik je napomenuo da je u Pojasu Gaze do sada poginulo gotovo tri puta više humanitarnih radnika nego što je to zabilježeno u bilo kojem pojedinačnom sukobu za godinu dana, prenio je Tajms of Izrael.

Mekgoldrik kaže da je palestinska enklava "postala jedno od najopasnijih i najtežih mjesta za rad na svijetu" i da u Gazi više nema bezbjednog mjesta, prenosi Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.