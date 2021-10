UN osudio vojni udar u Sudanu

NJUJORK - Ujedinjene nacije (UN) osudile su vojni udar u Sudanu i pozvale na hitno oslobađanje prelaznog premijera te zemlje i drugih vodećih vladinih zvaničnika.

U tvitu objavljenom u ponedjeljak, Generalni sekretar UN-a Antonio Guteres traži da premijer Abdala Hamdok i svi drugi zvaničnici koje su uhapsile sudanske snage sigurnosti “odmah moraju biti oslobođeni”.

"Mora se pokazati potpuno poštovanje Ustava kako bi se zaštitila teško izborena politička tranzicija", ističe Guteres.

"UN će nastaviti da stoji iza naroda Sudana", naglasio je čelnik Svjetske organizacije.

Politički posrednik UN-a za Sudan Volker Pertes ponovio je Guteresov apel i nazvao je hapšenje sudanskih zvaničnika “neprihvatljivim”.

Dodao je da je “duboko zabrinut” pokušajima podrivanja sudanske političke tranzicije na demokratiju nakon svrgavanja dugogodišnjeg autokrate Omara al-Bašira 2019. godine.

Tražio je od svih strana da se “vrate dijalogu i da se angažuju na obnovi ustavnog poretka”, prenosi AP.

