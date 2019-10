UN u deficitu od 230 miliona dolara

NJUJORK - Ujedinjene nacije su u deficitu od 230 miliona dolara i mogle bi ostati bez novca do kraja ovog mjeseca, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Guteres.

U pismu upućenom 37.000 zaposlenih u Generalnom sekretarijatu UN, u koje je AFP imao uvid, Guteres je naveo da treba preduzeti posebne mjere sa ciljem premošćavanja finansijskog jaza, kako bi se osigurale plate i ostala primanja.

"Države članice platile su samo 70 odsto od ukupnog novca potrebnog za redovne budžetske operacije u 2019. godini. To znači novčani nedostatak u iznosu od 230 miliona dolara do na kraju septembra. Rizikujemo da umanjimo naše rezerve za održavanje likvidnosti do kraja mjeseca", naveo je Guteres u pismu.

Guteres je upozorio da bi zbog smanjenja troškova moglo doći do odgađanja konferencija, smanjenja usluga i ograničenja putovanja, prenio je portal "Euronews".

"Konačna odgovornost za naše finansijsko zdravlje snose zemlje članice", dodao je Guteres.