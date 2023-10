UNICEF: Slike iz Gaze su užasne, među žrtvama je mnogo djece

Međunarodni fond za djecu i omladinu, UNICEF, oglasio se na Twitter nalogu povodom nehumanih uslova u kojima su se našla djeca zatečena ratom na Bliskom Istoku.

"Ništa ne opravdava ubijanje, sakaćenje ili otmicu djece – teška kršenja prava koja UNICEF svesrdno osuđuje", napisali su na "X" označivši cijelu izjavu njihove amasadorice.

Između ostalog, iz UNICEF-a je rečeno: "Slike iz Gaze su užasne. Među žrtvama je mnogo djece. Milion ljudi nema sigurno mjesto. Ovo je neprihvatljivo, nasilje se mora odmah prekinuti", prenijela je Anadolija.

