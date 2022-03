(UŽIVO) 10 miliona Ukrajinaca napustilo zemlju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja teror koji će se pamtiti vijekovima, prenosi Rojters.

Deset miliona Ukrajinaca je napustilo zemlju, prenosi AFP.

#BREAKING Ten million have fled their homes in Ukraine: UN pic.twitter.com/2s9pFxonAV