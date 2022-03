Zelenski poručio EU da je zakasnila sa sankcijama Rusiji

Ukrajinski predsejdnik Volodimir Zelenski, u obraćanja putem video linka članovima Evropskog savjeta, poručio je zemljama EU da su zakasnili sa uvođenjem sankcijama Rusiji.

Zelenski je video obraćanje podijelio na svom Facebook nalogu u kome se zahvalio evropskim liderima, ali je rekao da su "malo zakasnili", jer da su, kako je naglasio, "sankcije bile preventivne, postoji šansa da Rusija ne bi ušla u rat", prenosi Gardijan.

"Da su sankcije bile preventivne, Rusija možda ne bi ušla u rat. Blokirali ste Severni tok 2, i na tome smo zahvalni, bio je to ispravan potez. Ali ste malo zakasnili. Da je to urađeno na vreme, Rusija ne bi stvorila krizu sa energentima, i dalje bi bilo šanse", rekao je ukrajinski predsjednik i dodao da Rusija možda ne bi ušla u rat da je znala da će on potrajati.

"Ruska vojska ne zna šta je čast, šta je savjest. Ne razumije zašto toliko cijenimo svoju slobodu, koja određuje kako će jedna zemlja živjeti", poručio je Zelenski.

On je naveo i da je ruska vojska već uništila 230 škola, 155 obdaništa i da je 128 djece stradalo od početka rata.

"Čitavi gradovi i sela su spaljeni do temelja. Ništa nije ostalo. Ruska vojska ubijala je i novinare, iako su vidjeli da nose natpis ''Preš''. Možda ih nisu učili da čitaju, već samo da ubijaju", rekao je Zelenski, navodi britanski list.