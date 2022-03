(UŽIVO) Borel: Više od 2.400 civila stradalo do sada u Mariupolju

Danas će biti održani novi pregovori Rusije i Ukrajine radi sumiranja preliminarnih rezultata, najavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je da je Rusija zatražila pomoć ijedne druge države zbog situacije u Ukrajini.

Više od 2.400 civila poginulo je u južnom ukrajinskom gradu Mariupolju otkako je Rusija napala Ukrajinu prošlog mjeseca, izjavio je danas u Skoplju šef diplomatije EU Žozep Borel.

Borelj je na konferenciji za novinare u prijestonici Sjeverne Makedonije rekao da je više od 2,6 miliona ljudi pobjeglo iz Ukrajine.

On je dodao da bi broj izbjeglica mogao da dostigne četiri ili pet miliona, prenosi Rojters.

Ulazak NATO-a u sukob oko Ukrajine bi mogao da izazove Treći svjetski rat, upozorio je danas predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

“Činimo sve da ne zaoštravamo sukob. Rusija je nuklearna sila, a mi smo vrlo svjesni da, ako se ovaj sukob pretvori u sukob NATO-a protiv Rusije, onda ćemo dobiti Treći svjetski rat", izjavio je Mišel u intervjuu za španski list "Pais".

"Stranke aktivno iznose svoje stavove, koji su već razjašnjeni. Komunikacija je teška, ali ide. Razlog za razlike je što imamo veoma različite političke sisteme. Ukrajina je za slobodan dijalog u društvu i obavezan konsenzus", naveo je član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak na svom Twitter nalogu.

Prema preliminarnim podacima, usljed ukrajinskog raketiranja, u centru Donjecka, poginulo je 20 ljudi, još devet je povrijeđeno. Ovo je saopštio Štab Teritorijalne odbrane DNR.

Regionalni guverner Kijevske oblasti Aleksij Kuleba izjavio je danas da se gradovi koji su na liniji fronta u blizini glavnog grada Ukrajine uspješno evakuišu peti dan zaredom.

"U našem regionu održava se primirje, iako je veoma uslovno", rekao je Kuleba u televizijskom intervjuu, prenosi agencija Rojters.

Dodao je da se blizu mjesta gdje se on nalazi čuju povremene eksplozije.

Kina je kao "dezinformacije" odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je Rusija od Pekinga zatražila vojnu pomoć za akcije u Ukrajini.

Jučerašnji ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini granice sa Poljskom je bio pokušaj da se zaprijeti NATO-u, izjavio je danas zamjenik poljskog ministra spoljnih poslova Marčin Pržidač za BBC.

Najmanje 35 ljudi poginulo je u napadu na bazu za obuku Javoriv, na oko 20 kilometara od granice sa Poljskom, članicom NATO-a.

Pržidač je za BBC rekao da je ovakav potez Rusije bio "veoma provokativan" i da je Rusija "sigurno znala da se ova vojna baza nalazi veoma blizu granice sa Poljskom".

Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika rekao je da će Kijev, tokom četvrte runde pregovora sa Moskvom, razgovarati o prekidu vatre, hitnom povlačenju trupa i bezbjednosnim garancijama.

Mihail Podoljak rekao je da ih čekaju teški pregovori.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu