(UŽIVO) "Odnosi SAD i Rusije došli do ivice prekida"

Ruska vojna operacija u Ukrajini ušla je u dvadeset sedmi dan. Prema pisanjima medija, Pentagon je juče optužio Ukrajinu da je počinila ratne zločine. Za sutra je najavljen nastavak vanredne sjednice Generalne skupštine UN posvećene situaciji oko Ukrajine.

Ukrajina je danas saopštila da su njeni napori da evakuiše civile iz opkoljenih gradova prije svega usmjereni na Mariupolj, ali nije objavila nikakav novi sporazum sa Rusijom, koji bi omogućio bezbjedan prolaz njegovim zarobljenim stanovnicima, prenosi Rojters.

"Usresređeni smo na evakuaciju iz Mariupolja", rekla je potpredsjednica vlade Irina Vereščuk.

Ona je navela nekoliko mjesta iz kojih bi danas autobusima ukrajinske vlasti pokušale da evakuišu civile, ali Mariupolj nije bio među njima.

Ukrajinska zvaničnica nije pominjala bilo kakve nove sporazume sa Rusijom o uspostavljanju "humanitarnih koridora" za evakuaciju civila, navodi Rojters.

Rusko-američki odnosi su na ivici prekida, a njihova budućnost zavisi od toga koji će put da odabere Vašington, rekao je danas novinarima zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Američkom ambasadoru je juče uručena protestna nota, u kojoj se napominje da su aktuelna dešavanja dovela rusko-američke odnose do ivice prekida. Nema ništa više od onoga što je tamo navedeno. Ponovo naglašavam da se postavlja pitanje puta koji će SAD da izaberu“, istakao je ruski zamjenik ministra, prenosi TAS S.

On je poručio da Vašington treba da napusti politiku eskalacije odnosa sa Rusijom i prestane da "upumpava oružje u Ukrajinu".

"Postavljanje pitanja o tome šta treba da se uradi da bi se ovi odnosi održali je definitivno ispravno. SAD samo treba da zaustave svoju eskalaciju, kako verbalnu tako i na način što oružjem pumpaju kijevski režim. Prestanite sa prijetnjama Rusiji“, rekao je Rjabkov.

Ruski diplomata je naveo i da akcije Vašingtona, koje pogoršavaju odnosa sa Moskvom, neće spriječiti Rusiju da se prilagodi sankcijama uvedenim toj zemlji.

"Ovo nema uticaja na našu opredeljenost da se prilagodimo okolnostima u vezi sa sankcijama SAD, koje su njihovi evropski sateliti uveli na predlog Vašingtona", rekao je on.

Rjabkov je naglasio i da je malo vjerovatno da će SAD pozitivno uticati na Kijev, iako bi to po njemu "stvorilo izglede za poboljšanje rusko-američkih odnosa".

"Ako Amerikanci uspiju da nekako pozitivno utiču na Kijev, u šta ne sumnjam da bi mogli, ali sam siguran i da se to, nažalost, neće desiti, onda mislim da bi se stvorili izvijesni izgledi za normalizaciju rusko-američkih odnosa", izjavio je ruski zvaničnik.

On je saopštio i da akcije Vašingtona nemaju uticaja na "rešenost Moskve da postigne svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini", navodi TAS S.

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj svoje obavještajne službe o situaciji u Ukrajini.

Usprkos teškim borbama, ukrajinske snage uspijevaju da odbiju ruske pokušaje zauzimanja Marijupolja, navodi se u izvještaju. Dodaje se da ruske snage u ostatku Ukrajine bilježe ograničeni napredak, pri čemu većina snaga stoji na mjestu.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/H04Aix2uOs pic.twitter.com/TWVZbPaPTh