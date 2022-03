(UŽIVO) Održani pregovori Rusije i Ukrajine: "Danas radimo cijeli dan"

Dvadeset šesti dan sukoba u Ukrajini. Najavljena Ukrajina je odbacila prijedlog Moskva da ukrajinski vojnici polože oružje u zamjenu za bezbjedan izlazak, prenose mediji.

14.00 - Regulator: Ne rade sistemi za kontrolu radijacije oko Černobilja

Ukrajinska regulatorna agencija za nuklearnu energiju je saopštila danas da su prestali da rade sistemi za kontrolu radiaktivnosti oko nuklearne elektrane u Černobilju.

Ista agencija je navela i da, sa dolaskom sve toplijeg vremena, u tom regionu više nema vatrogasaca koji bi zaštitili šume koje su decenijama već pogođene radioaktivnošću, prenosi agencija AP, uz podsjećanje da su ruske snage zauzele Černobilj 24. feburara.

U saopštenju ukrajinske regulatorne agencije se navodi da bi kombinacija rizika mogla da dovede do "značajnog pogoršanja" sposobnosti da se kontroliše širenje radijacije, i to ne samo u Ukrajini već i van granica zemlje u narednim nedjeljama i mjesecima.

Rukovodstvo černobiljske elektrane saopštilo je juče da je 50 članova osoblja, koji su radili bez prestanka od ruskog preuzimanja, rotirano i zamijenjeno.

13.32 - Održani pregovori Rusije i Ukrajine: "Danas radimo cijeli dan"

Ruski i ukrajinski pregovarači održali su 90-minutni video-razgovor, a radne grupe će nastaviti da se sastaju tokom dana, izjavio je danas član ukrajinske delegacije, javili su ukrajinski mediji.

"Danas radimo cijeli dan", rekao je ukrajinski delegat i poslanik David Arahamia, prenosi agencija Rojters.

13.07 - "Putin i Zelenski još nemaju o čemu da pričaju"

Susret predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Rusije Vladimira Putina u ovom trenutku se ne razmatra, jer dvojica lidera nemaju o čemu da pregovaraju, riječi su portparola Kremlja Dmitrija Peskova.

"Da biste razgovarali o sastanku dva predsjednika, prvo morate da uradite domaći zadatak, odnosno da vodite i dogovorite rezultate pregovora", rekao je Peskov.

On je rekao da bi svi u svijetu trebalo da iskoriste svoj uticaj na Kijev kako bi pregovori oko Ukrajine bili konstruktivniji.

"U stvari, izbor mesta za neku vrstu hipotetičkog sastanka je sporedno pitanje, iako smo svakako zahvalni svim onim zemljama koje se izjasne da žele da pomognu u takvom pregovaračkom procesu", rekao je Peskov.

On je istakao da ruska delegacija pokazuje mnogo veću spremnost da brzo i sadržajno radi na pregovorima sa ukrajinskom stranom.

"Sada njihova dinamika ne odgovara zahtjevima situacije", rekao je Peskov.

12.12 - "Još preostaje dug put, veliki jaz između Rusije i Ukrajine"

Izraelski premijer Naftali Benet, koji nastoji da posreduje u okončanju ukrajinsko-ruskog sukoba, izjavio je danas da i dalje postoji veliki jaz između dvije strane, uprkos izvesnom napretku.

"Još preostaje dug put jer postoji nekoliko spornih pitanja, od kojih su neka fundamentalna", izjavio je Benet, a prenosi agencija Rojters.

On je dodao da će Izrael "zajedno sa drugim prijateljima u svijetu, nastaviti da pokušava da premosti jaz i okonča rat".

Kako navodi agencija AP, Izrael ima dobre odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom i djelovao je kao posrednik između dvije strane otkako je Rusija napala Ukrajinu krajem februara.

Benet je imao više telefonskih razgovora sa oba lidera posljednjih nedjelja i odletio je u Moskvu ranije ovog mjeseca kako bi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

11.24 - Kličko: U Kijevu do srijede na snazi policijski cas

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko najavio je danas "produženi policijski čas" u glavnom gradu Ukrajine, od 20 časova večeras do 7 sati u srijedu ujutru.

Kličko je saopštio i da prodavnice, apoteke i benzinske pumpe neće biti otvorene u utorak, prenosi Rojters.

"Molim sve da ostanu kod kuće, ili u skloništima kada se oglase sirene za opasnost", naglasio je kijevski gradonačelnik.

Dijelovi grada su više puta bili pod vatrom ruskih snaga, a najmanje osam osoba je poginulo u jučerašnjem granatiranju nekoliko stambenih objekata i trgovačkog centra u okrugu Podil, istorijskoj četvrti Kijeva, objavio je danas ukrajinski vrhovni tužilac, navodi Rojters.

11.15 - Zelenski pozvao Njemačku da odustane od ruskih energenata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Njemačku da odustane od snabdijevanja ruskim energetskim resursima, kao i da zatvori luke za isporuke ruske robe.

"Nijemci, vi imate moć, Evropa ima moć. Bez trgovine sa vama, bez vaših kompanija i banaka, Rusija neće imati novca... Ni jednog evra za okupatore, zatvorite im sve svoje luke, ne dostavljajte robu, odbijte ruske energente", poručio je Zelenski u svom obraćanju, prenosi RIA Novosti.

Njemački ministar ekonomije i energetike Robert Habek rekao je ranije da njegova zemlja još uvijek nema dovoljno zaliha gasa da bi se odrekla ruskih isporuka prije sljedeće zime

Prema ranijem saopštenju njemačke vlade, ova zemlja namjerava da diverzifikuje izvore snabdijevanja energentima zbog situaicije u Ukrajini, kako bi se oslobodila takozvane energetske zavisnosti od Rusije, koja u ovom trenutku nastavlja sa isporukama uglja,nafte i gasa za Njemačku, navodi agencija RIA Novosti.

11.09 - Ukrajina: Situacija u Mariupolju veoma teška

Ukrajinski zvaničnici su danas opisali situaciju u Mariupolju kao veoma tešku, navodeći da nisu bili u stanju da uspostave novi bezbjedan koridor za evakuaciju civila iz opkoljenog grada.

Ukrajina je prethodno odbila poziv Rusije da preda Mariupolj, nakon što je ruska vojska naložila Ukrajincima u gradu da se predaju do ponedjeljka u pet sati ujutru, podsjeća agencija Rojters.

"Naravno da smo odbili ove prijedloge", izjavila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Ona je izjavila da je danas postignut dogovor sa Rusijom o stvaranju osam humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz opkoljenih gradova, ali Mariupolj nije među njima.

Vereščuk je istakla da su ponovo propali napori da humanitarne zalihe stignu do Maripolja.

"Tamo je situacija vrlo teška", izjavila je Vereščuk.

11.06 - Kremlj: Evropa će biti teško pogođena

Zvanična Moskva je upozorila danas da će Evropa biti teško pogođena u slučaju embarga na rusku naftu, jer bi to urušilo energetsku ravnotežu kontinenta, dok na Sjedinjene Države takva odluka nema uticaj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je pitanje bilo kakve zabrane uvoza ruske nafte veoma kompleksna tema, prenosi Rojters.

Pojedini ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zalažu se za uvođenje naftnog embarga u okviru daljih sankcija prema Rusiji, s ciljem da kazne Moskvu zbog događaja u Ukrajini, dodaje britanska agencija.

Informacije da EU razmatra da se pridruži embargu Sjedinjenih Država na uvoz ruske naftne podstakle su danas rast cijena "crnog zlata" za više od tri posto.

10.33 - "Međunarodne organizacije pritiskom na Kijev bi pomogle rad humanitarnih koridora"

Međunarodne organizacije mogle bi izvršiti pritisak na Kijev kako bi vlada uticala na nacionaliste koji ometaju rad humanitarnih koridora u Ukrajini, rekao je novinarima saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"One bi mogle barem uticati, izvršiti pritisak na vlasti u Kijevu. Bilo bi stvarno korisno, pomoglo bi ljudima da stvarno koriste ove humanitarne koridore", rekao je.

9.96 - Više od dva miliona Ukrajinaca prebjeglo u Poljsku

Više od 2,1 milion ljudi pobjeglo je iz Ukrajine u Poljsku od početka rata, saopštila je poljska pogranična straža.

U Poljsku je izbjeglo tačno 2.114.000 Ukrajinaca, prema najnovijim podacima o izbjeglicama koje bježe iz Ukrajine, navodi BBC, dodajući da je iz Ukrajine raseljeno oko 10 miliona ljudi, bilo u zemlji ili van nje.

Broj graničnih prelazaka je, međutim, trenutno u opadanju.

Naime, samo tokom jučerašnjeg dana, 33.800 ljudi je prešlo granicu, napisala je poljska pogranična služba na Twitteru, što je 16 odsto manje u odnosu na subotu.

Pojedine izbjeglice su već otišle iz Poljske u druge zemlje, a istraživanje Varšavskog univerziteta pokazuje da je u zemlji ostalo oko 1,2 miliona ljudi.

Više od četvrt miliona ljudi (264.000) vratilo se u Ukrajinu preko Poljske od početka rata.

9.31 - Ukrajina: Danas dogovoreno osam koridora, ali ne iz Mariupolja

Za danas je dogovoreno osam humanitarnih koridora preko kojih će civili moći da se evakuišu, ali ne i iz opkoljenog lučkog grada Mariupolja, saopštila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

Ona je rekla da su napori da se sa konvoj sa humanitarnim zalihama probije do Mariupolja i dalje neuspješni, prenosi blitanski Gardijan.

Generalni konzul Grčke u Mariupolju Manolis Androulakis izjavio je sinoć da se taj ukrajinski grad priključuje mjestima poznatim tokom istorije po ratnim razaranjima, pominjući Koventri, Grozni, Lenjingrad.

On je posljednji diplomata iz Evropske unije koji je napustio Mariupolj, pošto je pomogao da nekoliko desetina Grka bude evakuisano iz razrušenog grada, opkoljenog ruskim snagama, prenio je Glas Amerike.

"Nadam se da niko neće vidjeti ono što sam ja vidio. Mariupolj će postati dio spiska gradova kompletno uništenih ratom. Nije potrebno da ih nabrajam: Gernika, Koventri, Alepo, Grozni, Lenjingrad", izjavio je Androulakis na atinskom aerodromu.

9.16 - Zaustavljeno curenje amonijaka iz fabrike kod Sumija

Curenje amonijaka iz fabrike đubriva Sumikimprom je zaustavljeno, saopštio je danas Guverner ukrajinske Sumske oblasti Dmitro Živicki.

Kako je rekao, hitne službe su uspjele da zaustave curenje nakon dva sata, a trenutno rješavaju problem amonijačnog oblaka.

Živicki je ranije danas rekao da je do curenja amonijaka iz fabrike đubriva nedaleko od grada Sumi došlo nakon što su granate koje su ispalile ruske snage oštetile cisternu.

8.55 - Britanija: Rusi zaustavljeni na više od 25 km od centra Kijeva

Ruske snage koje napreduju na Kijev sa sjeveroistoka su zaustavljene, a najveći dio trupa je i dalje udaljen više od 25 kilometara od centra grada, saopštila je danas britanska vojna obavještajna služba, prenosi Rojters.

"Teške borbe se nastavljaju sjeverno od Kijeva. Ruske snage koje su napredovale iz pravca Hostomela na sjeverozapadu, odbijene su žestokim ukrajinskim otporom", saopštilo je britansko ministarstvo odbrane.

Najmanje četiri osobe su poginule kada su nekoliko stambenih objekata i trgovački centar pogođeni u granatiranju Podola, istorijske četvrti Kijeva, objavio je danas gradonačelnik ukrajinske prijestonice Vitalij Kličko.

On je saopštio da je nekoliko eksplozija odjeknulo sinoć u Podolu, navodi Rojters.

8.08 - Zelenski: Jerusalim pravo mjesto da se pronađe mir

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nagovijestio je danas da bi pregovori na visokom nivou između Moskve i Kijeva mogli da se vode u Jerusalimu.

Zelenski je u video obraćanju građnaima pohvalio napore izraelskog premijera naftalija Beneta da preuzme ulogu posrednika.

Naveo je da Izrael ulaže mnogo napora da organizuje mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, prenosi Rojters.

"Premijer Izraela pokušava da pronađe način za održavanje pregovora i zahvalni smo mu na tome. Vjerujemo da će razgovori sa Rusijom početi prije ili kasnije, vjerovatno u Jerusalimu. To je pravo mjesto da se pronađe mir, ako je moguće" poručio je Zelenski.

Slovenački premijer Janez Janša najavio je da će se evakuisano osoblje slovenačke ambasade vratiti u Kijev.

7.53 - "Rusija se nalazi pred ekonomskim ponorom"

SAD imaju mogućnosti da prošire svoje sankcije Rusiji, i da njima obuhvate strateški važne sektore ruske ekonomije, saopštio je zamjenik savjetnika za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika Dalip Sing.

"Možemo još da proširimo naše sankcije. Da preduzmemo mjere, da sankcije koje smo već primijenili, usmjerimo ka više ciljeva, više sektora i više banaka koje do sada nismo obuhvatili", rekao je Sing, prenosi CNN.

Na pitanje novinara na šta bi se to tačno odnosilo, Sing je odgovorio da se radi o "komandnim visovima ruske ekonomije", strateški najvažnijim sektorima.

"Uglavnom se radi o nafti i gasu, ali ima i drugih sektora. Ne želim da ih preciziram, ali mislim da ruski predsjednik Vladimir Putin zna šta je u pitanju", naglasio je američki zvaničnik.

Sing je naveo i da su sankcije SAD i saveznika ruskoj ekonomiji, primorale Putina da preduzme "neke očajničke mjere".

"On samoizoluje ekonomiju svoje zemlje. Rusija je sada na ubrzanom putu ka sovjetskom načinu života u stilu 1980-ih. Nalazi se pred ekonomskim ponorom i to je rezultat Putinovih izbora, i vidi se po njegovim reakcijama kuda to vodi", rekao je Sing i naglasio da je "ovo Putinov rat i sankcije, čiji teret on svaljuje na ruski narod", navodi CNN.

7.46 - Procurio amonijak iz fabrike đubriva kod Sumija

Guverner ukrajinske Sumske oblasti Dmitro Žovocki saopštio je jutros da je iz hemijskog postrojenja u gradu Sumi na sjeveroiztoku zemlje došlo do curenja amonijaka.

Prema njegovim riječima, vjeruje se da je ugroženo područje u radijusu od 2,5 kilometara i da građani treba da se sklone u skloništa i podrume, prenosi Rojters.

Živicki je na svom Telegram kanalu naveo da je curenje amonijaka iz fabrike Sumikimprom prijavljeo u 4.30 po lokalnom vremenu

Dodao je da su hitne službe na terenu i da zbog pravca vetra grad Sumi sa oko 250.000 stanovnika nije pod neposrednom prijetnjom.

Prema veb-sajtu Sumikimproma, riječ je o fabrici koja proizvodi širok asortiman hemijskih đubriva.

7.28 - Tokom jutra nastavak pregovora

Mihail Podoljak, savjetnik šefa Kancelarije predsjednika Ukrajine, potvrdio je da će se pregovori s ruskom delegacijom nastaviti danas tokom jutra.

Pregovarači se neće sresti uživo, već putem video-linka.

Prva runda dijaloga Rusije i Ukrajine održana je 28. februara u Gomeljskoj oblasti Bjelorusije, kada je sastanak delegacija trajao pet sati.

Nakon toga, strane su se sastale 3. marta u Bjeloveškoj pušči i 7. marta u Brestskoj oblasti.

Na marginama diplomatskog foruma u ​​Antaliji 10. marta održane su konsultacije između ministara spoljnih poslova Ruske Federacije i Ukrajine Sergeja Lavrova i Dmitrija Kulebe.

