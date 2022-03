(UŽIVO) Rusija najavila rezoluciju o humanitranom stanju u Ukrajini

Danas je dvadeseti dan otkako je počela vojna operacija u Ukrajini. Juče je bila 4. runda pregovora, a glavni zahtjevi bili su prekid vatre, hitno povlačenje trupa i bezbjednosne garancije.

Rusija je uvela lične sankcije protiv predstavnika američkog vođstva i osoba povezanih s njima, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi TASS.

Na listi je ukupno 13 osoba, a na njoj je i američki presjednik Džo Bajden.

Bjelorusija neće učestvovati u ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, izjavio je danas predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa komandantima i agentima bezbjednosnih agencija te zemlje.

15.55 - Nebenzja: Predložićemo svoju rezoluciju

Rusija će predložiti svoj nacrt rezolucije u vezi sa humanitarnom situacijom u Ukrajini, rekao je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja.

Odgovarajući na pitanja novinara, Nebenzja je rekao da će Rusija prekinuti specijalnu operaciju u Ukrajini kada budu postignuti zadati ciljevi, uključujući demilitarizaciju.

Nebenzja je ranije ukazao na raketni napad na centar Donjecka u kojem je poginulo 20, a ranjeno 35 civila i da o tome nema nijedne riječi u zapadnim državama koje su u proteklih osam godina potpuno slijepe prema dešavanjima u Donbasu i uslovima neprestanog bombardovanja sa kojima su suočeni stanovnici tog regiona.

Jens Stoltenberg, šef NATO-a, pozvao je članice alijanse da potroše više od dva odsto BDP na odbranu kako bi ojačali taj savez.

On je kazao da je osnovna uloga NATO da zaštiti svoje članice, te da to čini i sada.

15.27 - Produženo vanredno stanje u Ukrajini

Vrhovna rada produžila je vanredno stanje u Ukrajini od 26. marta za 30 dana. Dan ranije, Zelenski je iznio ovaj prijedlog parlamentu.

15.18 - "Ulazak Ukrajine u NATO označio bi početak rata"

Ako Ukrajina postane članica NATO to će značiti rat NATO i Rusije, samo je pitanje da li je Sjeverenoatlantska alijansa spremna na to, izjavio je danas ruski ambasador u Francuskoj Aleksej Meškov.

"U dokumentima Ukrajine piše da su spremni da oružanim putem osvajaju Krim. Ako Ukrajina do tada postane i članica NATO, to bi značilo rat NATO i Rusije. Da li je Alijansa spremna na to?", zapitao se Meškov na današnjoj konferenciji za medije u Parizu.

Govoreći o udvostručenim isporukama zapadnog naoružanja Kijevu, ambasador je naglasio da bi bilo bolje da je Zapad namijenio taj novac izbjeglicama.

"Što se tiče oružja, pored toga što će dovesti do novih žrtava, dio tog naoružanja svakako će biti uništen preciznim udarima ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, a ono što preostane biće predato narodnoj miliciji Donjecke i Luganske narodne republike", dodao je ruski diplomata.

Predočio je da pitanje smjene režima u Ukrajini nije pomenuto na pregovorima ruske i ukrajinske delegacije.

Komentarišući novi paket sankcija EU Rusiji koji je juče usvojen i to uporedio sa djelovanjem "drumskog razbojnika", ambasador je istakao da je Rusiji upravo ukradeno 300 milijardi dolara zlatnih i deviznih rezervi.

Ruski zvaničnik takođe se osvrnuo na pitanje isporuke ruskog gasa i nafte evropskim zemljama predočivši da se uprkos najstrožim sankcijama koje su uvedene Rusiji, "isporuke nafte i gasa evropskim zemljama odvijaju prema utvrđenom rasporedu".

Meškov je istakao da je u cilju bržeg smanjenja cijena gasa u Evropi neophodno pustiti u rad ruski gasovod Sjeverni tok 2.

14.41 - Zelenski: Znamo da nam nisu otvorena vrata za članstvo u NATO

Ukrajina shvata da nema otvorena vrata za članstvo u NATO-u, izjavio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

On je u obraćanju putem video-veze rekao da Ukrajina predlaže način da se nezavisno zaštiti, pod uslovom da ima bezbjednosne garancije.

"Ukoliko ne možemo ući kroz otvorena vrata, onda moramo da sarađujemo sa udruženjima sa kojima možemo, koji će nam pomoći i zaštititi nas i da imamo odvojene garancije", istakao je Zelenski.

14.09 - Arestovič: Ukrajina neće priznati Krim

Ukrajina neće pristati na to da prizna Krim i odrekne se Donbasa, poručio je savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestovič.

Arestovič je rekao da postoji milion opcija za rješavanje ovih pitanja.

"Postoji verzija, na primjer, zajedničkog upravljanja. Postoje razni primjeri iz istorije. Na primjer, Turska sa svojim Kiprom. Ona smatra Sjeverni Kipar svojim, ali to niko drugi u svijetu ne priznaje. Postoji milion opcija", rekao je Arestovič.

On je dodao da smatra da će se ukrajinska diplomatija snaći, "jer u ovo nisu uključeni samo bilateralni odnosi, već i čitav sistem zemalja, čak i onih država koje su daleko od Ukrajine, ali su veoma ozbiljan faktor za Rusiju".

13.49 - Počela evakuacija civila iz Sumija

Crveni krst se nada da će danas dva konvoja od 30 autobusa evakuisati civile iz grada Sumija na sjeveroistoku zemlje. Ovo mjesto je pretrpilo teška granatiranja, prenosi Rojters.

Portparol organizacije je takođe primijetio tešku situaciju u opkoljenoj luci Marijupolj - gde se "ljudi u suštini guše bez pomoći".

Ove informacije dolaze nakon što je UN objavio da je tri miliona ljudi napustilo Ukrajinu, od čega je 1,8 miliona otišlo u Poljsku.

13.30 - Zelenski: Evropa da se zaštiti tako što će pomoći Ukrajini

Evropa mora da osigura svoju bezbjednost tako što će pomoći Ukrajini da se odbrani od Rusije, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obraćajući se putem video-linka na sastanku lidera Združenih ekspedicionih snaga u Londonu.

On je lidere Nordijskih i Baltičkih zemalja na samitu, čiji je domaćin britanski premijer Boris Džonson, pozvao da pošalju još oružja.

"Svi smo mi na meti Rusije i sve će biti protiv Evrope ako Ukrajina ne izdrži, pa bih da vas zamolim da pomognete sebi pomažući nama", rekao je Zelenski.

On je rekao da je zahvalan na podršci koju je Ukrajina do sada dobila, ali je naglasio da joj je potrebno još pomoći, prenosi Rojters

13.18 - Ukrajinci tvrde: Dva raketna napada na aerodrom u Dnjepru

Ruske snage ispalile su tokom noći dvije rakete na aerodrom u Dnjepru, javlja Ukrajinska pravda pozivajući se na navode lokalnih vlasti.

Kako navodi, u napadu je uništena pista, a terminal oštećen.

"Dva raketna napada. Pista je uništena. Terminal je oštećen. Razaranje velikih razmjera", rekao je Valentin Rezničenko iz Regionalne državne uprave Dnjepra.

12. 50 - Nastavljeni pregovori

Nastavljeni pregovori ukrajinske i ruske delegacije nakon tehničke pauze.

12.40 - Nastavljaju se pregovori Moskve i Kijeva

Član ukrajinske delegacije najavio je nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine.

11.25 - Peskov: Prerano za predviđanja mogućih rezultata pregovora

Prerano je da se predviđaju mogući rezultati pregovora Rusije i Ukrajine, saopštio je danas Kremlj.

"Posao je težak i u trenutnoj situaciji je vjerovatno pozitivna sama činjenica da se pregovori nastavljaju", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da ne žele da daju prognoze, prenosi agencija Rojters.

Kako je rekao Peskov, Rusija je razočarana zato što zapadni zvaničnici nisu reagovali povodom ubistva više od 20 ljudi u gradu Donjecku.

Podsjetimo, ukrajinska raketa Točka-U pala je u blizini zgrade Vlade u centru Donjecka, a u napadu je poginulo najmanje 20 civila.

11.19 - Uvodi se policijski čas u Kijevu

Policijski čas će biti uveden večeras, a trajaće sve do četvrtka ujutru, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Policijski čas će trajati 35 časova.

Grad je tokom noći bio izložen granatiranju spoljnih oblasti, a stambene zgrade su pogođene projektilima, prenose ruske agencije.

10.38 - DNR: U protekla 24 časa ukrajinske snage granatirale DNR 42 puta

Oružane snage Ukrajine granatirale su samoproglašenu Donjecku Narodnu Republiku 42 puta u posljednja 24 časa, pri čemu su ubile više od 20 civila, saopšteno je danas iz misije u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre.

"U protekla 24 časa ubijen je 21 civil, a njih 43 je ranjeno", precizirano je u saopštenju koje je objavljeno na Telegramu, prenosi agencija TAS S.

Kako se navodi, najozbiljniji incident dogodio se juče u centru Donjecka, gdje je pala ukrajinska raketa "Točka-U", pri čemu je poginulo 20 ljudi i još jedna osoba u Jasinovataji.

Pored toga, granatirana su naselja Gorlovka, Zajcevo, Golmovskij, Ozerjanovka, Pantelejmonovka, Železnaja Balka, Mihajlovka, Verhnetorečko, Mineralnoje, Aleksandrovka i Jelenovka.

Dodaje se da su ukrajinske oružane snage koristile tenkove, artiljeriju, minobacače i bacače granata raznih tipova.

9.54 - Zelenski pozvao ruske vojnike da se predaju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je ruskim vojnicima da biraju između života i smrti i pozvao ih da se predaju, dok je za posljednje mirovne pregovore rekao da su protekli veoma dobro.

Zelenski je u najnovijem noćnom obraćanju rekao da želi "pošten mir".

"Naša delagacija radi i na ovome u pregovorima sa ruskom stranom. Veoma su dobro protekli, kako mi je rečeno. Ali vidjećemo, nastaviće se sutra", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je takođe dao i oštar izbor ruskim trupama, rekavši da će im na kraju "biti oduzet život" ako nastave da napadaju njegovu zemlju.

"Znam da želite da preživite. Čujemo vaše razgovore u presretnutim razgovorima, čujemo šta zaista mislite o ovom besmislenom ratu. U ime ukrajinskog naroda, dajem vam šansu. Šansu da preživite", rekao je Zelenski.

Zelenski je dalje rekao da, ako se predaju njihovim snagama, oni će se ponašati prema njima onako kako se treba ponašati prema ljudima.

"Pristojno, kao prema ljudima. Na način na koji se nisu ponašali prema vama u vašoj vojsci. I na način na koji se vaša vojska ne ponaša prema našoj. Birajte!", poručio je Zelenski.

Ukrajina planira da otvori danas devet humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz područja koji su pod opsadom ruskih snaga, izjavila je zamjenica premijera Irina Vereščuk.

9.02 - Ukrajinska vojska tvrdi: Srušili smo 4 ruska helikoptera i jedan avion

Ukrajinske oružane snage su objavile da su srušile četiri ruska helikoptera, jedan avion, kao i krstareći projektil.

8.52 - Rusi tvrde da kontrolišu cijelu teritoriju u oblasti Herson

Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je u utorak da su ruske snage preuzele punu kontrolu nad cjelokupnom teritorijom u južnoj ukrajinskoj oblasti Herson, javile su ruske novinske agencije.

Ruske snage su u posljednja 24 časa oborile šest dronova Bairaktar TB2, javila je agencija Interfaks, pozivajući se na ministarstvo.

8.46 - Mirovni pregovori biće nastavljeni danas

Pregovori između Rusije i Ukrajine biće nastavljeni danas, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenio je jutros TASS.

Zelenski je saopštio da je razgovarao sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen, predsjednikom Poljske Andžejem Dudom i premijerom Luksemburga Gzavijeom Betelom.

"Uzajamno razumijevanje je na stoprocentnom nivou. Razgovor sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom je, takođe, bio važan, to je dio pregovaračkog napora da se ovaj rat okonča što brže i poštenije. To je ono na čemu je naša delegacija radila u razgovorima i sa ruskom stranom. Rezultat je prilično dobar, rečeno mi je, ali ćemo morati malo da sačekamo", rekao je Zelenski.

Razgovori između Rusije i Ukrajine održani su juče u onlajn formatu.

Prema riječima savjetnika ukrajinskog predsjednika Mihaila Podoljaka, ruska i ukrajinska delegacija napravile su tehničku pauzu do danas, prenosi TASS.

8.10 - Verešuk: U ponedjeljak evakuisano više od 4.000 ljudi

Ukrajina je uspjela da u ponedjeljak evakuiše više od 4.000 ljudi iz gradova sa prednjih linija fronta, izjavila je potpredsjednica ukrajinske Vlade Irina Verešuk.

Ona je u video izjavi navela da je više od 4.000 ljudi evakuisano putem sedam humanitarnih koridora, prenio je Rojters.

Verešuk je dodala da tri humanitarna koridora nisu funkcionisala, optuživši ruske snage da su otvorile vatru na civile koji su se evakuisali iz regiona Kijeva.

Rat u Ukrajini će se vjerovatno završiti do početka maja kada Rusiji ponestane resursa za napad na svog susjeda, izjavio je Oleksij Arestovič, savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika.

On je u video snimku koji je objavilo nekoliko ukrajinskih medija rekao da će tačno vrijeme okončanja rata zavisiti od toga koliko je sredstava Kremlj spreman da izdvoji za ovu kampanju, prenosi agencija Rojters.

"Mislim da najkasnije u maju, početkom maja, treba da imamo mirovni sporazum, a možda i mnogo ranije. Vidjećemo. Govorim o najnovijim mogućim datumima. Sada smo na račvanju puta: ili će doći do mirovnog sporazuma vrlo brzo, u roku od nedelju ili dvije, sa povlačenjem trupa i svega, ili će biti pokušaja da se neki, recimo, Sirijci okupe za drugu rundu i, kada i njih razbijemo, postignemo dogovor do sredine aprila ili krajem aprila", izjavio je Arestovič.

Međunarodni sud pravde u Hagu (MSP) saopštio je da će presudu po tužbi Ukrajine protiv Rusije donijeti 16. marta, javlja Rojters.

Na saslušanjima pred sudom UN u Hagu pojavila se samo ukrajinska delegacija, dok je ruska strana odlučila da ne prisustvuje sjednicama.

Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džejk Saliven upozorio je Kinu da će biti izolovana ukoliko bude podržavala Rusiju u napadu na Ukrajinu.

On je visokom kineskom diplomati Jangu Ðičiju prenio da bi Peking mogao da se suoči sa ekonomskim kaznama i globalnom izolacijom ako pomogne Rusiji, prenio je Rojters.

Na višečasovnom sastanku u Rimu predstavnici SAD su saveznicima iz NATO i nekim azijskim zemaljama poručili da je Kina dala signal da je voljna da pomogne vojno i ekonomski Rusiji u ratu, tvrde dvojica američkih diplomata.

"Ovo je stvarno, ima posljedice i uznemirujuće je", kazao je jedan od zvaničnika.

7.00 - Zelenski produžava ratno stanje za još mjesec dana

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poslao je sinoć parlamentu zakon u kojem traži da se produži ratno stanje za još 30 dana, počev od 24. marta, saopšteno je na sajtu predsjednika ove zemlje.

Rat u Ukrajini je počeo 24. februara, kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo specijalnu vojnu operaciju, podsjeća Rojters.