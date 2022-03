(UŽIVO) Sutra nastavak pregovora: "Postoji mogućnost kompromisa"

Danas je dvadeseti dan otkako je počela vojna operacija u Ukrajini. Juče je bila 4. runda pregovora, a glavni zahtjevi bili su prekid vatre, hitno povlačenje trupa i bezbjednosne garancije.

Savjetnik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak rekao je da će pregovori između delegacija Rusije i Ukrajine biti nastavljeni sutra.

"Nastavićemo sutra. Vrlo težak i viskozan pregovarački proces. Postoje temeljne protivrječnosti. Ali, definitivno, postoji i mogućnost kompromisa", napisao je Podoljak na Twitteru.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...