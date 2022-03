Danas će biti održani novi pregovori Rusije i Ukrajine radi sumiranja preliminarnih rezultata, najavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak.

22.52 - Zelenski predložio produženje vanrednog stanja

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski podnio je prijedlog zakona o produženju režima vanrednog stanja. Odnosno, od 24. marta, kada ističe mjesec dana od početka rata i vanrednog stanja, biće produženo za još 30 dana, do 23. aprila.

22.22 - Rusija zabranila izvoz žitarica

Ruski premijer Mihail Mišustin potpisao je danas dekrete o privremenoj zabrani izvoza žitarica u zemlje Evroazijske unije (EAEU) do 30. juna, te bijelog šećera i sirove šećerne trske trećim zemljama do 31. avgusta, saopštile su ruske vlasti.

22.17 - Saliven upozorio Kinu: Bićete izolovani ako pomognete Rusiji

Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džejk Saliven upozorio je danas Kinu da će biti izolovana ukoliko bude podržavala Rusiju u agresiji na Ukrajinu.

On je visokom kineskom diplomati Jangu Ðičiju prenio da bi Peking mogao da se suoči s ekonomskim kaznama i globalnom izolacijom ako pomogne Rusiji, prenio je Rojters.

Na višečasovnom sastanku u Rimu predstavnici SAD su saveznicima iz NATO i nekim azijskim zemljama poručili da je Kina dala signal da je voljna da pomogne vojno i ekonomski Rusiji u ratu, tvrde dvojica američkih diplomata.

"Ovo je stvarno, ima posljedice i uznemirujuće je", kazao je jedan od zvaničnika.

Nakon završetka sastanka Bijela kuća je izdala kratko saopštenje, navodeći da je Saliven iznio "niz pitanja o američko-kineskim odnosima, uz značajan razgovor o ruskom ratu protiv Ukrajine".

"Sagovornici su naglasili da je od važnosti da se održe otvorene komunikacione linije između SAD i Kine", navodi se u saopštenju.

Kineske kompanije koje budu prkosile američkim sankcijama o izvozu u Rusiju bi mogle da ostanu bez američke opreme i softvera potrebnih za proizvodnju, kazala je ministarka trgovine SAD Ðina Raimondo prošle nedjelje.

21.33 - MSP 16. marta donosi presudu po tužbi Ukrajine protiv Rusije

Međunarodni sud pravde u Hagu (MSP) saopštio je danas da će presudu po tužbi Ukrajine protiv Rusije donijeti 16. marta, javlja Rojters.

Na saslušanjima pred sudom UN u Hagu pojavila se samo ukrajinska delegacija, dok je ruska strana odlučila da ne prisustvuje sjednicama.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ranije je izjavila da predstavnici Moskve ne prisustvuju sjednicama Međunarodnog suda pravde UN, jer je pitanje specijalne vojne operacije u Ukrajini van njegove nadležnosti.

U tužbi Kijeva se navodi da je lažna tvrdnja Rusije da je invaziju na Ukrajinu izvršila kako bi spriječila genocid, a od sudija se traži da Rusiji nalože da prekine napad na Ukrajinu.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022

21.08 - SAD: Kina spremna da pomogne Rusiji vojno i ekonomski

SAD su danas prenijele svojim saveznicima i više zemalja Azije da je Kina pokazala spremnost da Rusiji pruži ekonomsku i vojnu pomoć Rusiji kako bi podržala njenu vojnu intervenciju u Ukrajini, javlja Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

U poruci koju su, kako je rekao izvor Rojtersa koji je želio da ostane anoniman, diplomatskom poštom poslali obaviještajni zvaničnici, navodi se i da se očekuje da će Kina demantovati ovakve navode.

21.04 - Demonstrant prekinuo emisiju ruskog Prvog kanala

Jedan demonstrant prekinuo je glavnu informativnu emisiju ruskog Prvog kanala sa transparentom kojim je pozvao gledaoce da "ne vjeruju propagandi" i da "zaustave rat" u Ukrajini.

Ruska televizija je objavila da sprovodi internu istragu u vezi sa incidentom, javio je Rojters pozivajući se na TAS S.

20.49 - Mediji: Prvo hapšenje za veleizdaju od početka sukoba u Ukrajini

U Moskvi je prvi put od početka specijalne vojne intervencije u Ukrajini uhapšena osoba pod optužbom za veleizdaju, rekao je danas za TAS S izvor iz jedne od ruskih agencija za sprovođenje zakona.

"Okružni sud Lefortovo u Moskvi naložio je hapšenje Jurija Abramova pod optužbom za veleizdaju, odnosno, po članu 275 ruskog krivičnog zakona", otkrio je izvor.

20.15 - Peskov: Zelenski nije tražio razgovor sa Putinom

Administracija Volodimira Zelenskog nije tražila telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je za agenciju RIA Novosti portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne", odgovorio je Peskov na pitanje da li je bilo takvog zahtjeva danas ili prošle nedjelje.

Ranije je pres-sekretar predsjednika Ruske Federacije rekao da niko ne isključuje mogućnost razgovora Putina i Zelenskog, ali prije toga delegacije i ministri treba da se postaraju da sastanak dovede do rezultata, a ne da to bude samo razgovor radi razgovora.

19.56 - Nebenzja: Širenje dezinformacija predstavlja provokaciju

Širenje dezinformacija zapadnih država u Savjetu bezbjednosti UN o specijalnoj operaciji ruskih snaga u Ukrajini predstavlja provokaciju, rekao je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

"Pokrenut je rat informacijama protiv Rusije. Zapadni mediji besramno navode da su objekti koje su uništile oružane snage Ukrajine i nacionalističke formacije u Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici posljedice naše vojne operacije", naglasio je Nebenzja, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Prema njegovim riječima, isto tako se šire lažni izvještaji o navodnom nasumičnom bombardovanju ukrajinskih gradova.

On je istakao da je bez ikakvog opravdanja uvedena potpuna cenzura u informativnom prostoru i pod tim okolnostima veoma je teško stanovnicima zapadnih država da dobiju objektivne informacije o toku vojne operacije te da prepoznaju lažne vijesti, poput navodnog bombardovanja bolnice u Marijupolju.

Nebenzja je naglasio da je zamjenik generalnog sekretara UN Rozmari di Karlo, šireći dezinformacije o ruskoj operaciji u Ukrajini, stala na jednu od strana u sukobu.

Stalni predstavnik Rusije u UN je pri tom ukazao i na raketni napad na centar Donjecka u kojem je poginulo 20, a ranjeno 35 civila i da o tome nema nijedne riječi u zapadnim državama koje su u proteklih osam godina potpuno slijepe prema dešavanjima u Donbasu i uslovima neprestanog bombardovanja sa kojima su suočeni stanovnici tog regiona.

Ambasadori zemalja članica EU na sastanku u Briselu usaglasili su novi, četvrti paket sankcija za osobe ili entitete koji podržavaju režim u Kremlju i rusku invaziju na Ukrajinu.

19.19 - Peskov: Neće biti susreta Putin-Bajden

Moskva i Vašington ne žele da organizuju sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i SAD Džozefa Bajdena, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Američki mediji prenijeli su ranije da se očekuje da predsjednik Bajden otputuje u Evropi radi razgovora o situaciji u Ukrajini, prenosi TAS S.

"Neće biti susreta Putin-Bajden", odgovorio je Peskov na pitanje da li se razmatra mogućnost susreta predsjednika Rusije i SAD.

Kako prenosi NBC TV, tokom svog putovanja u Evropu, Bajden će vjerovatno posjetiti Brisel, gdje su sjedišta upravnih tijela NATO i EU, ali se ne navode dodatni detalji putovanja niti konkretni datumi.

19.09 - Putin razgovarao telefonom sa izraelskim premijerom

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom, saopštio je Kremlj, dodajući da je razgovor obavljen na inicijativu Izraela.

Kremlj je saopštio da je Benet Putina informisao o njegovim nedavnim razgovorima sa liderima više zemalja u vezi sa situacijom u Ukrajini. Putin i Benet su se saglasili da nastave sa dijalogom.

18.20 - Evropska unija dogovorila četvrti paket sankcija Rusiji

Članice Evropske unije dogovorile četvrti paket sankcija Rusiji, saopšteno iz kancelarije francuskog predsjedništva EU.

Detalji sankcija nisu otkriveni, ali francuska delegacija navodi na Twitteru da će Rusiji biti povučene trgovinske povlastice, prenio je Rojters.

Ovo bi moglo da otvori vrata EU da uvede zabranu na rusku robu i tako stavi Rusiju u isti rang sa Sjevernom Korejom ili Iranom, dodaje Rojters.

Prema diplomatskim izvorima, sankcije će uključivati zabranu uvoza ruskog čelika i gvožđa, kao i zabranu izvoza luksuznih roba Rusiji uključujući automobile skuplje od 50.000 evra, a neće biti više dozvoljene ni investicije u naftne kompanije i energetski sektor.

17.50 - Zelenski s Fon der Lejen o sankcijama Rusiji

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen o podršci Evropske unije Ukrajini.

"Razgovarao sam sa Fon der Lejen o podršci Ukrajini od Evropske unije u borbi protiv ruske agresije. Važno je pooštriti sankcije Rusiji. Takođe smo zahvalni za značajnu finansijsku pomoć. Ukrajina nastavlja da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji", naveo je Zelenski na Twitteru.

Discussed with President of the Commission @vonderleyen the support for in countering Russian aggression. Increasing sanctions pressure on Russia is important. We also appreciate significant financial assistance. Ukraine continues to move towards membership in the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izjavio je danas da je nedavim podizanjem nivoa pripravnosti nuklearnih snaga u Rusiji porasla opasnost od nuklearnog konflikta.

Zvaničnici Bijele kuće razgovaraju o mogućnosti da američki predsjednik Džozef Bajden otputuje u Evropu u narednim nedjeljama kako bi razgovarao o Rusiji i Ukrajini sa saveznicima, izjavio je danas izvor upoznat sa situacijom.

17.17 - Kadirov objavio razloge za rat

Ramzan Kadirov, lider ruskog regiona Čečenije i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, napisao je danas razloge za sukob u Ukrajini.

Kako je sam napisao, Zapad je imao ideju da odvoji Kavkaz od Rusije uz pomoć "obojenih revolucija", uključujući i Čečeniju.

"Ali sljedeće oružje protiv Rusije bila je Ukrajina, u kojoj se gajila rusofobija na nivou nacionalne ideje", rekao je.

Kadirov navodi da je od 2014. godine, nakon "Majdana" koji je podržao Zapad, vlast u Ukrajini pripala nacionalistima.

"Nakon toga, Luganska narodna republika i Donjecka narodna republika su odlučile da se osamostale od kijevskog režima, koji je potom započeo rat i granatirao ove teritorije osam godina", naveo je Kadirov.

Kadirov navodi da su nacionalisti i radikali su "ugnjetavali i ubijali rusko govorno stanovništvo zemlje".

"SAD i Evropa su zatvorile oči pred ovim. Ukrajina je prešla na direktne prijetnje da stvori sopstveno nuklearno oružje, suprotno ugovoru iz 1994. godine, a prijedloge Ruske Federacije o bezbjednosnim garancijama Zapad je odbacio. Rusiji nije preostalo ništa drugo nego da započne specijalnu operaciju denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine", zaključio je on.

Kadirov savjetuje Zelenskog da kontaktira predsjednika Ruske Federacije i prizna poraz: to će biti ispravna odluka koja će zaštititi ukrajinski narod.

16.30 - RMO: Počela masovna evakuacija ljudi iz Mariupolja

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je počela masovna evakuacija ljudi iz ukrajinskog grada Mariupolja, javile su ruske novinske agencije.

Gradsko veće ukrajinskog grada Mariupolja saopštilo je ranije danas da je 160 privatnih automobila uspjelo da napusti grad i da su na putu za grad Berđansk koji je pod kontrolom Rusa.

Tokom protekle nedjelje napori da se evakuišu civili zarobljeni u Mariupolju nisu uspjeli u više navrata, a ukrajinska i ruska strana su optuživale jedna drugu za neuspjeh.

16.09 - Ukrajina dogovorila tri od 10 humanitarnih koridora koje je predložila Rusija

"Ruska strana predložila je 10 humanitarnih koridora za 14. mart, a ukrajinske vlasti pristale su na tri i predložile 11 dodatnih ruta", izjavio je danas načelnik ruskog Komandnog centra za nacionalnu odbranu general-pukovnik Mihail Mizincev.

Prema Mizincevu, Rusija je takođe pristala na 11 dodatnih humanitarnih koridora koje je predložio Kijev u smjeru Kijeva, Zaporožja, Mariupolja, Luganska i Donjecka, prenosi TAS S.

Kako je naveo general, na predloženim humanitarnim rutama Oružane snage Ruske Federacije strogo poštuju režim šutnje.

15.43 - Zelenski se u srijedu obraća američkom Kongresu

Predsjednik Ukrajine obratiće se u srijedu američkom Kongresu u 14 časova po našem vremenu.

15.31 - UN: Najmanje 636 civila stradalo u Ukrajini

Najmanje 636 civila, uključujući 46 djece, izgubilo je život u Ukrajini od početka sukoba, saopštila je danas Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHC HR).

Kako se navodi u saopštenju, pravi broj je vjerovatno mnogo veći, pošto je bilo kašnjenja u prijemu i potvrđivanju izvještaja iz mjesta u kojima se vode intenzivne borbe, kao što su Harkov i Marijupolj, prenosi agencija Rojters.

OHC HR ima oko 50 posmatrača uključenih u praćenje ljudskih prava u Ukrajini.

15.52 - Ukrajina: Pauza u pregovorima, nastavljaju se sutra

Četvrta runda pregovora Rusije i Ukrajine prekinuta je za danas i nastaviće se sutra, saopštio je jedan od ukrajinskih pregovarača Mihail Podoljak.

"Napravljena je tehnička pauza u pregovorima do sutra. Za dodatni rad u radnim podgrupama i razjašnjenje pojedinačnih definicija. Pregovori se nastavljaju", naveo je Podoljak na Twitteru.

Četvrta runda pregovora Rusije i Ukrajine počela je danas, a Podoljak je ranije naveo da se vode teški razgovori.

"Strane aktivno izražavaju svoje određene stavove. Komunikacija se održava, ali je teška. Razlog za neslogu su previše različiti politički sistemi", naveo je Podoljak.

On je uz to objavio fotografiju pregovora, koji se održavaju u formatu video konferencije, prenosi Rojters.

Podoljak je prethodno rekao da će se četvrta runda pregovora između Ukrajine i Rusije fokusirati na postizanje dogovora o prekidu vatre, povlačenju trupa i bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu.

14.51 - Evropska komisija: EU ne snabdjeva Ukrajinu oružjem

Evropska komisija saopštila je danas da Evropska unija niti organizuje, niti isporučuje naoružanje u Ukrajinu.

"EU kao institucija ne isporučuje oružje Ukrajini. Mi smo pokrenuli Instrument za mir iz koga se finansira slanje oružja i druge nesmrtonosne opreme za Ukrajinu", objasnio je portparol Komisije Erik Mamer.

U Komisiji dodaju da je šef diplomatije EU Žozep Borel, liderima EU na sastanku u Parizu predložio izdvajanje dodatnih pola miljarde evra iz Instrumenta za mir za potrebe nabavke naoružanja za ukrajinsku vojsku i da se o tome ove nedjelje razgovara među zemljama članicama.

EU je već izdvojila 500 miliona evra za finansiranje smrtonosnog naoružanja i druge vojne opreme za Ukrajinu.

14.45 - Zelenski: Pregovori su teški, večeras ćemo objaviti sve

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se tokom trajanja pregovora ukrajinske i ruske delegacije.

Kako je istakao, pregovori su teški, ali će večeras izaći u javnost sa više informacija.

"Borimo se za mir koji zaslužujemo. Iskreni mir, sa bezbjednosnim garancijama za našu državu, za naš narod. Da stavimo to na papir tokom ovih teških pregovora", rekao je Zelenski.

14.29 - Evropska komisija još bez plana za procjenu kandidature Ukrajine

Nedjelju dana nakon što su Ukrajina, Moldavija i Gruzija dostavile zahtjeve za članstvo u EU, u Evropskoj komisiji kažu da i dalje razmatraju kako najbolje nastaviti sa realizacijom tog procesa.

Nakon što sto je Savjet EU dobio zahtjev tri zemlje Istočnog partnerstva za prijem u članstvo, a lideri EU naložili Evropskoj komisiji da iznese svoje mišljenje o stanju i pripremljenosti tih zemalja za kandidatski status, u Komisiji napominju da će krenuti ”brzo sa radom”, ali i dodaju da je potrebno da se vidi koji je najbolji način za to u odnosu na ”specifični kontekst rata u Ukrajine”.

"Zahtjevi su pristigli prošle nedjelje. Prihvatili su ih lideri EU. Sada ostaje da vidimo kako ćemo dalje sa zahtjevima imajući u vidu situaciju”, kaže portparolka Komisije, Ana Pisonero.

14.21 - Zelenski zatražio od vlade da ublaži poreze za mala preduzeća

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je danas od vlade da ublaži poreski pritisak na mala i srednja preduzeća zbog ruskog napada na njegovu zemlju.

"Ekonomsko potiskivanje Ukrajine jedan je od ciljeva rata", rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi agencija Rojters.

On je zatražio od vlade "da što više ublaži poreze, kao i da otkloni sve poteškoće."

14.06 - Rusiji suspendovano članstvo u Parlamentarnoj skupstini Savjeta Evrope

Rusiji je danas suspendovano članstvo u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PS SE), pošto je Moskva prošle sedmice najavila da će prestati da učestvuje u radu Savjeta Evrope.

"PS SE obavijestila je delegaciju Ruske Federacije o suspenziji njenog članstva u skupštini, odmah pošto je odluku donio Komitet ministara Savjeta Evrope", rekao je za Ria Novosti član ruske delegacije u PS SE Vladimir Krugli.

Kako podsjeća agencija Rojters, rusko ministarstvo spoljnih poslova je prošle nedjelje saopštilo da će Moskva prestati da učestvuje u radu Savjeta Evrope.

13.53 - Rusija i Bjelorusija smatraju da je neophodno pojačati saradnju

Rusija i Bjelorusija smatraju da je neophodno pojačati saradnju u okviru njihovog Saveza, suočenog sa sankcijama Zapada, izjavio je danas ruski premijer Mihail Mišustin, javio je TAS S.

Premijer Bjelorusije Roman Golovčenko rekao je da Minsk računa na podršku Moskve, izvijestila je agencija RIA Novosti.

Dva slovenska susjeda su formalno dio Saveza i godinama su u pregovorima da se približe, što je proces koji je ubrzan nakon što je Putin podržao Lukašenka 2020. godine, kada je njegova vladavina bila ugrožena masovnim uličnim protestima koji su trajali mjesecima prenio je Rojters.

13.13 - Putin informisao Betela o ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin obavijestio je premijera Luksemburga Gzavijea Betela o ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini, saopštila je danas pres-služba Kremlja poslije telefonskog razgovora dvojice lidera.

"Na zahtjev sagovornika, Putin je objasnio situaciju u vezi sa ruskom specijalnom vojnom operacijom za odbranu Donbasa, detaljno opisujući njene ciljeve i zadatke, a govorio je i o tekućim pregovorima između ruske i ukrajinske delegacije", navodi Kremlj u saopštenju, prenosi ruska agencija TAS S.

Dodaje se da su se lideri saglasili da ostanu u kontaktu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je da je Rusija zatražila pomoć ijedne druge države zbog situacije u Ukrajini.

12.45 - Borel: Više od 2.400 civila stradalo do sada u Mariupolju

Više od 2.400 civila poginulo je u južnom ukrajinskom gradu Mariupolju otkako je Rusija napala Ukrajinu prošlog mjeseca, izjavio je danas u Skoplju šef diplomatije EU Žozep Borel.

Borelj je na konferenciji za novinare u prijestonici Sjeverne Makedonije rekao da je više od 2,6 miliona ljudi pobjeglo iz Ukrajine.

On je dodao da bi broj izbjeglica mogao da dostigne četiri ili pet miliona, prenosi Rojters.

11.34 - Mišel: Ako NATO uđe u sukob izbiće Treći svjetski rat

Ulazak NATO-a u sukob oko Ukrajine bi mogao da izazove Treći svjetski rat, upozorio je danas predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel.

“Činimo sve da ne zaoštravamo sukob. Rusija je nuklearna sila, a mi smo vrlo svjesni da, ako se ovaj sukob pretvori u sukob NATO-a protiv Rusije, onda ćemo dobiti Treći svjetski rat", izjavio je Mišel u intervjuu za španski list "Pais".

11.20 - U toku 4. runda pregovora

"Stranke aktivno iznose svoje stavove, koji su već razjašnjeni. Komunikacija je teška, ali ide. Razlog za razlike je što imamo veoma različite političke sisteme. Ukrajina je za slobodan dijalog u društvu i obavezan konsenzus", naveo je član ukrajinske delegacije Mihail Podoljak na svom Twitter nalogu.

11.06 - Ukrajinci gađali zgradu Vlade u centru Donjecka, najmanje 20 poginulo

Prema preliminarnim podacima, usljed ukrajinskog raketiranja, u centru Donjecka, poginulo je 20 ljudi, još devet je povrijeđeno. Ovo je saopštio Štab Teritorijalne odbrane DNR.

11.00 - Kuleba: Gradovi u blizini Kijeva uspješno se evakuišu

Regionalni guverner Kijevske oblasti Aleksij Kuleba izjavio je danas da se gradovi koji su na liniji fronta u blizini glavnog grada Ukrajine uspješno evakuišu peti dan zaredom.

"U našem regionu održava se primirje, iako je veoma uslovno", rekao je Kuleba u televizijskom intervjuu, prenosi agencija Rojters.

Dodao je da se blizu mjesta gdje se on nalazi čuju povremene eksplozije.

Kina je kao "dezinformacije" odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je Rusija od Pekinga zatražila vojnu pomoć za akcije u Ukrajini.

10.08 - Pržidač: Jučerašnji napad Rusije je poruka NATO-u

Jučerašnji ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini granice sa Poljskom je bio pokušaj da se zaprijeti NATO-u, izjavio je danas zamjenik poljskog ministra spoljnih poslova Marčin Pržidač za BBC.

Najmanje 35 ljudi poginulo je u napadu na bazu za obuku Javoriv, na oko 20 kilometara od granice sa Poljskom, članicom NATO-a.

Pržidač je za BBC rekao da je ovakav potez Rusije bio "veoma provokativan" i da je Rusija "sigurno znala da se ova vojna baza nalazi veoma blizu granice sa Poljskom".

9.40 - Kijev otkrio šta će tražiti tokom pregovora

Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika rekao je da će Kijev, tokom četvrte runde pregovora sa Moskvom, razgovarati o prekidu vatre, hitnom povlačenju trupa i bezbjednosnim garancijama.

Mihail Podoljak rekao je da ih čekaju teški pregovori.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

9.10 - Danas sastanak premijera Bjelorusije i Rusije

Premijer Bjelorusije sastaće se danas u Moskvi sa Mihailom Mišustinom, prenosi njegova pres-služba.

9.05 - Kuleba: Njemačka odgovorna jer je Rusija izgradila moć

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba kritikovao je Njemačku zbog njene dugogodišnje politike prema Rusiji.

"Žao mi je što moram reći. Njemačka je doprinijela što je Rusija uspjela da izgradi trenutnu moć", naglasio je Kuleba za ARD.

Predsjednici Francuske i Sjedinjenih Država, Emanuel Makron i Džozef Bajden, saglasili su se tokom telefonskog razgovora da intenziviraju sankcije protiv Rusije, saopštila je danas pres služba francuskog predsjednika.

"Lideri dvije zemlje su se složili da pooštre sadašnje mjere u vezi sa sankcijama Rusiji, da pruže podršku Ukrajini i da zajednički usvoje sve inicijative koje imaju za cilj zaustavljanje borbenih dejstava", dodaje se u saopštenju, a prenosi ruska agencija TAS S.

8.31 - BBC: Granatiran aerodrom Antonov u Kijevu

Kijevske vlasti saopštile su danas da su ruske snage granatirale aerodrom Antonov u sjevernom dijelu Kijeva.

Antonov, poznat i kao Hostomel, najvažniji je ukrajinski aerodrom za međunarodni teretni transport, kao i ključna vojna vazdušna baza.

Neprovjereni snimci na društvenim medijima pokazuju gust dim koji se izdiže iznad aerodroma, prenosi BBC.

7.50 - Granata pogodila stambenu zgradu u Kijevu

Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povređene kada je granata pogodila stambenu zgradu u Kijevu, javila je državna ukrajinska TV, prenosi Rojters.

7.45 - Zelenski: Čekam na sastanak sa Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio danas da će nastaviti pregovore sa Rusijom i da čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Zelenski je tokom noćnog obraćanja naciji rekao da njegova delegacija ima "jasan zadatak" da učini sve što može da obezbjedi sastanak dvojice predsjednika, prenosi agencija AP.

"Moraju razumjeti da je to komplikovana priča, kao i težak, ali izuzetno neophodan put", poručio je Zelenski, a prenosi ruska agencija TAS S.

On je naveo da se razgovori između dvije zemlje održavaju svakodnevno putem video konferencije, i da su razgovori neophodni da bi se uspostavio prekid vatre i više humanitarnih koridora.

Prema njegovim riječima, postojeći koridori su tokom šest dana spasili više od 130.000 ljudi.

"Predstavnici ukrajinske i ruske delegacije moraju da se dogovore o sastanku između predsjednika dvije zemlje tokom njihovih predstojećih pregovora", izjavio je Zelenski.