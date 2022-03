(UŽIVO) Zelenski razgovarao sa Makronom

Specijalna operacija ruske vojske nastavljena je i 22. dan. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija najavio je za sutra glasanje o rezoluciji koju je predložila Rusija, a kojom se zahtijeva zaštita civila u Ukrajini i bezbjedan prolaz za humanitarnu pomoć i ljude koji žele da napuste zemlju.

"Razgovarali smo o podršci naroda u borbi protiv ruske agresije, odbrani u sferi odbrane. Okrema poštovanje - nastavak mirnog dijaloga. Možemo li podržati antiratnu koaliciju", napisao je Volodimir Zelenski na Twitteru.

Continued dialogue with President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia