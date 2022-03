(UŽIVO) Ukrajinski mediji: Sutra nastavak pregovora Moskve i Kijeva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja teror koji će se pamtiti vijekovima, prenosi Rojters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžio je ratno stanje u zemlji za još 30 dana od 26. marta, saopštila je danas pres služba Vrhovne rade.

One je potpisao nekoliko ratnih zakona, uključujući i onaj o produženju ratnog stanja u Ukrajini, prenio je TAS S.

Zakon produžava ratno stanje u zemlji za 30 dana od 26. marta 2022. godine, navodi se u saopštenju.

Vrhovna rada usvojila je predlog zakona o produženju ratnog stanja 15. marta.

Ratno stanje u Ukrajini uvedeno je 24. februara, na početku ruske vojne operacije u toj zemlji koja za cilj ima, prema navodima Moskve, denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine.

Delegacije Rusije i Ukrajine trebalo bi sutra da nastave mirovne pregovore u onlajn formatu, objavila je danas Ukrajinska Pravda.

"Onlajn sastanak ukrajinske i ruske delegacije planiran je za 21. mart", navodi ukrajinski list pozivajući se neimenovani visokopozicionirani izvor, prenio je TAS S.

Kako se dodaje, pregovori se na nivou ekspertskih grupa odvijaju svakodnevno.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je danas da je isporučilo 250 tona humanitarne pomoći Ukrajini i Donbasu. Portparol ovog ministarstva rekao je agenciji TASS da su 24 kamiona iz centara Noginsk i Don isporučili humanitarni teret, uključujući prehrambene proizvode i dnevne potrepštine.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije redovno isporučuje humanitarnu pomoć Donbasu u skladu sa međunarodnim pravom o transportovanju humanitarnog tereta, navodi se u agencijskom izvještaju.

Ruska specijalna operacija u Ukrajini otkriće još ružnih činjenica poput one o američkoj vojno-biološkoj aktivnosti na postsovjetskom prostoru, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je spreman na pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i upozorio da, ukoliko ti pregovori propadnu, rat između dvije države mogao bi se pretvoriti u novi svjetski rat,.

Zelenski je kazao da ukoliko postoji jedan odsto šanse da se zaustavi taj "rat", trebalo bi da iskoriste tu šansu.

"Moramo to da uradimo. Mi svakodnevno gubimo ljude, nevine ljude na terenu", ukazao je on.

14:21 - 10 miliona Ukrajinaca napustilo zemlju

Deset miliona Ukrajinaca je napustilo zemlju, prenosi AFP.

#BREAKING Ten million have fled their homes in Ukraine: UN pic.twitter.com/2s9pFxonAV