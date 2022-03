(UŽIVO) SAD: Kina spremna da pomogne Rusiji

Danas će biti održani novi pregovori Rusije i Ukrajine radi sumiranja preliminarnih rezultata, najavio je savjetnik predsjednika Ukrajine Mihail Podoljak.

SAD su danas prenijele svojim saveznicima i više zemalja Azije da je Kina pokazala spremnost da Rusiji pruži ekonomsku i vojnu pomoć Rusiji kako bi podržala njenu vojnu intervenciju u Ukrajini, javlja Rojters pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

U poruci koju su, kako je rekao izvor Rojtersa koji je želio da ostane anoniman, diplomatskom poštom poslali obaviještajni zvaničnici, navodi se i da se očekuje da će Kina demantovati ovakve navode.

Jedan demonstrant prekinuo je glavnu informativnu emisiju ruskog Prvog kanala sa transparentom kojim je pozvao gledaoce da "ne vjeruju propagandi" i da "zaustave rat" u Ukrajini.

Ruska televizija je objavila da sprovodi internu istragu u vezi sa incidentom, javio je Rojters pozivajući se na TAS S.

U Moskvi je prvi put od početka specijalne vojne intervencije u Ukrajini uhapšena osoba pod optužbom za veleizdaju, rekao je danas za TAS S izvor iz jedne od ruskih agencija za sprovođenje zakona.

"Okružni sud Lefortovo u Moskvi naložio je hapšenje Jurija Abramova pod optužbom za veleizdaju, odnosno, po članu 275 ruskog krivičnog zakona", otkrio je izvor.

Administracija Volodimira Zelenskog nije tražila telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je za agenciju RIA Novosti portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ne", odgovorio je Peskov na pitanje da li je bilo takvog zahtjeva danas ili prošle nedjelje.

Ranije je pres-sekretar predsjednika Ruske Federacije rekao da niko ne isključuje mogućnost razgovora Putina i Zelenskog, ali prije toga delegacije i ministri treba da se postaraju da sastanak dovede do rezultata, a ne da to bude samo razgovor radi razgovora.

Širenje dezinformacija zapadnih država u Savjetu bezbjednosti UN o specijalnoj operaciji ruskih snaga u Ukrajini predstavlja provokaciju, rekao je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

"Pokrenut je rat informacijama protiv Rusije. Zapadni mediji besramno navode da su objekti koje su uništile oružane snage Ukrajine i nacionalističke formacije u Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici posljedice naše vojne operacije", naglasio je Nebenzja, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Prema njegovim riječima, isto tako se šire lažni izvještaji o navodnom nasumičnom bombardovanju ukrajinskih gradova.

On je istakao da je bez ikakvog opravdanja uvedena potpuna cenzura u informativnom prostoru i pod tim okolnostima veoma je teško stanovnicima zapadnih država da dobiju objektivne informacije o toku vojne operacije te da prepoznaju lažne vijesti, poput navodnog bombardovanja bolnice u Marijupolju.

Nebenzja je naglasio da je zamjenik generalnog sekretara UN Rozmari di Karlo, šireći dezinformacije o ruskoj operaciji u Ukrajini, stala na jednu od strana u sukobu.

Stalni predstavnik Rusije u UN je pri tom ukazao i na raketni napad na centar Donjecka u kojem je poginulo 20, a ranjeno 35 civila i da o tome nema nijedne riječi u zapadnim državama koje su u proteklih osam godina potpuno slijepe prema dešavanjima u Donbasu i uslovima neprestanog bombardovanja sa kojima su suočeni stanovnici tog regiona.

Ambasadori zemalja članica EU na sastanku u Briselu usaglasili su novi, četvrti paket sankcija za osobe ili entitete koji podržavaju režim u Kremlju i rusku invaziju na Ukrajinu.

Moskva i Vašington ne žele da organizuju sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i SAD Džozefa Bajdena, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Američki mediji prenijeli su ranije da se očekuje da predsjednik Bajden otputuje u Evropi radi razgovora o situaciji u Ukrajini, prenosi TAS S.

"Neće biti susreta Putin-Bajden", odgovorio je Peskov na pitanje da li se razmatra mogućnost susreta predsjednika Rusije i SAD.

Kako prenosi NBC TV, tokom svog putovanja u Evropu, Bajden će vjerovatno posjetiti Brisel, gdje su sjedišta upravnih tijela NATO i EU, ali se ne navode dodatni detalji putovanja niti konkretni datumi.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas telefonom sa izraelskim premijerom Naftalijem Benetom, saopštio je Kremlj, dodajući da je razgovor obavljen na inicijativu Izraela.

Kremlj je saopštio da je Benet Putina informisao o njegovim nedavnim razgovorima sa liderima više zemalja u vezi sa situacijom u Ukrajini. Putin i Benet su se saglasili da nastave sa dijalogom.

Članice Evropske unije dogovorile četvrti paket sankcija Rusiji, saopšteno iz kancelarije francuskog predsjedništva EU.

Detalji sankcija nisu otkriveni, ali francuska delegacija navodi na Twitteru da će Rusiji biti povučene trgovinske povlastice, prenio je Rojters.

Ovo bi moglo da otvori vrata EU da uvede zabranu na rusku robu i tako stavi Rusiju u isti rang sa Sjevernom Korejom ili Iranom, dodaje Rojters.

Prema diplomatskim izvorima, sankcije će uključivati zabranu uvoza ruskog čelika i gvožđa, kao i zabranu izvoza luksuznih roba Rusiji uključujući automobile skuplje od 50.000 evra, a neće biti više dozvoljene ni investicije u naftne kompanije i energetski sektor.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen o podršci Evropske unije Ukrajini.

"Razgovarao sam sa Fon der Lejen o podršci Ukrajini od Evropske unije u borbi protiv ruske agresije. Važno je pooštriti sankcije Rusiji. Takođe smo zahvalni za značajnu finansijsku pomoć. Ukrajina nastavlja da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji", naveo je Zelenski na Twitteru.

Discussed with President of the Commission @vonderleyen the support for in countering Russian aggression. Increasing sanctions pressure on Russia is important. We also appreciate significant financial assistance. Ukraine continues to move towards membership in the #EU.