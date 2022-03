(UŽIVO) Nebenzja: Prijedlog rezolucije neće ići na glasanje

Specijalna operacija ruske vojske nastavljena je i 22. dan. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija najavio je za sutra glasanje o rezoluciji koju je predložila Rusija, a kojom se zahtijeva zaštita civila u Ukrajini i bezbjedan prolaz za humanitarnu pomoć i ljude koji žele da napuste zemlju.

Rusija neće danas staviti na glasanje nacrt rezolucije Savjeta bezbjednosti UN sa pozivom da se zaštite civili u Ukrajini i da im se omogući pristup pomoći, izjavio je ambasador Ruske Federacije pri UN Vasilij Nebanzja.

"Odlučili smo da, u ovoj fazi, ne tražimo glasanje o našem nacrtu, ali ne povlačimo nacrt rezolucije", rekao je Nebenzja u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN, koji ima 15 članova.

On je optužio zapadne zemlje za vršenje "pritiska bez presedana" na druge članice ovog tijela da ne podrže nacrt rezolucije.

Američki Predstavnički dom usvojio je večeras zakon kojim se Rusiji ukidaju trgovinske povlastice, kao i Bjelorusiji, zbog napada na Ukrajinu, što će otvoriti put ka većim carinama na uvoz za dvije zemlje.

Kongresmeni su usvojili zakon sa 424 glasova za i osam protiv.

"Razgovarali smo o podršci naroda u borbi protiv ruske agresije, odbrani u sferi odbrane. Okrema poštovanje - nastavak mirnog dijaloga. Možemo li podržati antiratnu koaliciju", napisao je Volodimir Zelenski na Twitteru.

Continued dialogue with President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia