(UŽIVO) Zelenski tražio antiraketni sistem od Izraela

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja teror koji će se pamtiti vijekovima, prenosi Rojters.

U svom današnjem obraćanju izraelskom parlamentu Knesetu, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski zatražio je izraelski obrambedni antiraketni sistem "Gvozdena kupola" i pitao zašto Izrael nije uveo stroge sankcije Rusiji i ruskim preduzećima.

"Svi znaju da su vaši odbrambeni raketni sistemi najbolji... i da definitivno možete da pomognete našem narodu, da spasite živote Ukrajinaca, ukrajinskih Jevreja", kazao je Zelenski i upitao zašto Ukrajina ne može da dobije te sisteme.

"U svakom slučaju, izbor je na vama, i morate da živite sa svojom odlukom, narodu Izraela", dodao je ukrajinski predsjednik.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/J7sKL6rgdZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/vdGH636YCt