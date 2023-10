Ubica iz Brisela oglasio se na arapskom jeziku: Spomenuo osvetu (VIDEO)

Muškarac koji je večeras u Briselu ubio dvoje ljudi, navodno je isti onaj koji je u videu koji se širi društvenim mrežama kazao da je ISIS-ovac i da je "osvetio muslimane". Takođe, tvrdi da je "ubio trojicu Šveđana".

Kako prenosi Index.hr, po svemu sudeći radi se o istom muškarcu koji je večeras otvorio vatru iz kalašnjikova u Briselu, ubivši dvije osobe švedske nacionalnosti i ranivši jednu.

Na jezivom snimku vidi se muškarac u narandžastom kombinezonu koji je utrčao u predvorje jedne zgrade i iz automatske puške upucao jednu osobu, koju se čak vratio da ovjeri, a potom još dvije u taksiju. Navodno je sve vrijeme vikao "Alah Akbar".

Lokalni mediji navode da se napadač oglasio na društvenim mrežama na nalogu Slajem Slouma. Na snimku na arapskom kaže da je izvršio napad u ime Boga.

slayem slouma -> the Brussels killer. “I am ISIS and I killed the infidels”#bruxelles pic.twitter.com/TvYlXOx3zN