Ubijen mladi reper

HJUSTON - Dvadesetšestogodišnji reper BTB Savage ubijen je u pucnjavi nekoliko sati nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju krvavog mjesta zločina na kom je njegova devojka ranije usmrtila pljačkaša.

Naime, pomenuti incident se odigrao ranije, a reperova majka sada sumnja da je njen sin ubijen iz odmazde.

On je više puta javno govorio o upadu provalnika u njegov dom kada je grupa ljudi došla i tvrdila da želi saradnju sa reperom.

BTB Savage je smatrao da će mu to značiti u karijeri, a kada je shvatio da je u pitanju prevara, rekao je devojci da puca u lopova, a on ih je navodno molio da to ne čine jer ima djecu.

Kako navodi "Daily Mail" reper mu je na to samo odgovorio:

"Baš me briga za tebe. Umrećeš".

Reper je iza sebe ostavio četvorogodišnjeg sina, a kako je saopštila policija Hjustona, za njegovo ubistvo optužena su dva čovjeka.