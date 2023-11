Ubijen ruski zvaničnik u Ukrajini, auto mu dignut u vazduh

Član Narodnog vijeća Luganske Narodne Republike (LNR) i bivši šef Narodne milicije LNR-a Mihail Filiponenko poginuo je danas u Lugansku.

Vijest je na svom Telegram kanalu potvrdio poslanik regionalnog parlamenta Jurij Jurov, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

"Prije sat vremena naš kolega, poslanik Narodnog savjeta LNR-a, bivši načelnik odjeljenja Narodne milicije LNR-a, čovjek koji je učestvovao u stvaranju narodne milicije republike, pukovnik Mihail Jurijevič Filiponenko, umro je u Lugansku", napisao je Jurov.

Preživio je pokušaj ubistva ranije ove godine.

Tass piše kako se naknadno saznalo da je Filiponenko poginuo u eksploziji automobila.

Inače, 21. februara ove godine već je pokušan atentat na njega, prenosi Index.

Tada je u blizini zgrade predstavništva LPR-a dignut u vazduh njegov automobil, ali je preživio. RIA Novosti navodi kako su eksploziji svjedočili vozači koji su prolazili pored mjesta događaja.

Filiponenko je rođen 1975. u Lugansku (u to vrijeme Vorošilovgrad). Diplomirao je na Kijevskom nacionalnom univrzitetu za graditeljstvo i arhitekturu te je bio privatni preduzetnik u građevinskoj industriji. Od 2014. do 2022. služio je u Narodnoj miliciji LNR-a.

Russian media published photos of the car that hosted Filipenko. https://t.co/uKDopdTfEC pic.twitter.com/IrZp7FvQUk