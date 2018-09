Ubijene dvije osobe u Hartfordu

HARTFORD . U oružanom incidentu ispred kuće u kojoj se održavala zabava u gradu Hartfordu u američkoj saveznoj državi Konektikat ubijene su dvije osobe, a jedna je ranjena, saopštila je policija.

Prema podacima policije, oko 14 hitaca ispaljeno je ispred kuće u aveniji Hilsajd.

"Bilo je mnogo panike. Neki su tražili pomoć za žrtve, drugi su bježali", rekao je policijski zvaničnik Pol Sisero.

Još niko nije uhapšen, ali Sisero je izrazio uvjerenje da je bio samo jedan napadač.

Police in Hartford say two men are dead after a triple shooting in Hartford. Shotspotter activated twice at 1:24 this morning. The details @NBCConnecticut at 5:30 A.M. pic.twitter.com/L4esYexgX5