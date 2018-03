Ubijeni Rus tvrdio da je na Putinovoj listi za odstrel

LONDON - Britanska policija istražuje sumnjivu smrt Rusa Nikolaja Gluškova, a sada je objavljeno da je on strahovao da se nalazi na "listi za ubistva" Vladimira Putina.

Tijelo Gluškova (68) je nađeno u ponedjeljak sa tragovima davljenja na vratu u njegovom domu u Nju Maldenu u Londonu.

On je 2013. godine, rekao da se plaši za svoj život, nakon što je njegov blizak prijatelj Boris Berezovski 2013. godine navodno izvršio samoubistvo. Obojica su bili Putinovi kritičari, piše "Daily mail".

Gluškov je proveo pet godina u zatvoru u Rusiji zbog pranja novca, dok je bio zamjenik direktora kompanije "Aeroflot".

On je jednom prilikom rekao da mu je zaprijećeno smrću još dok je trebalo da ide na suđenje.

"Rekli su mi kako će se to desiti. Pregaziće me kamion", rekao je on.

Gluškov je doputovao u Britaniju po puštanju iz zatvora. Javno je govorio o tome kako nikad nije povjerovao da je Berezovski izvršio samoubistvo.

Biznismen je 2013. godine rekao da se plaši da je on sljedeći na listi za odstrel, nakon smrti Berezovskog, Aleksandra Litvinjenka (bivši član ruske tajne službe) i Badrija Patarkatsišvilija.

Tijelo Gluškova je našla njegova kćerka Natalija u njegovom domu, a policija isražuje za sada neobjašnjivu smrt.

Litvinjenko je umro nakon što je otrovan Polonijumom 210 u Londonu 2006. godine, a gruzijski biznismen Patarkatsišvili je ubijen u Lederhedu 2008. godine.

"U kratkom periodu desile su se smrti Borisa i Badrija. Previše je tijela. Ne vidim da je ostao iko osim mene", rekao je Gluškov za "Guardian".

Smrt Gluškova je uslijedila nešto više od nedjelju dana nakon što su bivši ruski špijun Sergej Skripal i jegova kćerka otrovani nervnim agensom ruske proizvodnje "novičekom".

Prethodno je policija istraživala i slučaj mogućeg trovanja nekadašnjeg zeta Berezovskog Georgija Egora Šupa, ali je odbacila pokušaj ubistva.

