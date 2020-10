Ubijeni visoki jermenski oficir i lider proturskih militanata

BAKU - Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da su se naselja u različitim pravcima linije razdvajanja našla pod paljbom jermenskih oružanih snaga u noći 27. oktobra, kao i da je ubijen visoki jermenski oficir.

Karabaška vojska prenosi da se lokalne borbe odvijaju u nekim pravcima linije fronta i da neprijatelj puca na civilna naselja

"Ne poštujući novi režim humanitarnog prekida vatre, oružane snage Jermenije su tokom dana 26. oktobra i u noći 27. oktobra gađale položaje jedinica azerbejdžanske vojske u različitim pravcima fronta i naselja u blizini zone fronta iz različitih vrsta naoružanja", saopštio je vojni resor i precizirao da su "borbene operacije uglavnom nastavljene u Hodžavenskom, Fizulinskom i Gubadlinskom pravcu, da su presječeni pokušaji napada neprijatelja, kao i da je on odbijen uz gubitke".

Ministarstvo je dodalo da je uništen prednji komandni punkt 18. motorizovane divizije jermenskih oružanih snaga, kao i da je među ubijenima načelnik štaba divizije Sergej Šakarjan.

"U različitim pravcima fronta uništen je i onesposobljen veliki broj žive sile, jedan tenk T-72, četiri D-30 i tri haubice-topa D-20, jedan protivvavionski raketni kompleks 'Osa-AKM', raketni sistem BM-21'Grad', radarska stanica, kao i šest jedinica tehnike neprijateljskih vozila. Naše trupe trenutno kontrolišu operativnu situaciju", navedeno je u saopštenju.

Azerbejdžanski vojni resor je takođe objavio video-snimak oslobođenog od okupacije grada Kubatli.

Istovremeno, Armija odbrane nepriznate republike Nagorno-Karabah izvestila je o lokalnim borbama koje su nastavljene na dijelovima prve linije fronta.

"U nekim pravcima linije fronta trenutno se odvijaju lokalne borbe. Jedinice Armije odbrane nastavljaju da izvršavaju borbene zadatke koji su im dodijeljeni, kontrolišući operativno-taktičku situaciju", navedeno je u saopštenju na Facebooka stranici karabaške vojske.

Dodaje se da je situacija u zoni sukoba bila stabilno napeta tokom noći, kao i da su na nekim dijelovima nastavljeni artiljerijski dueli.

"Neprijateljske snage su uveče aktivno koristile bespilotne letelice, od kojih su dio oborile snage PVO armije odbrane. Neprijatelj je nastavio da puca na civilna naselja, između ostalog na grad Martuni, Martakert i sela Askeranskog rejona", navedeno je u saopštenju.

Predsjednik Karabaha Araik Arutjunjan je saopštio da je smenio ministra odbrane Džalala Arutjunjana odbrane koji je ranjen u borbi, da je general-major Mikael Arzumanjan imenovan na tu poziciju, kao i da je "siguran da će se ranjeni ministar vrlo brzo vratiti na dužnost da bi nastavio da služi svojoj otadžbini".

Istovremeno, saopšteno je da je u zoni borbenih dejstava u Karabahu ubijen jedan od komandanata grupe Firkat el Hamza, Adel el Šahir.

Firqat al Hamza announces the death of Adel al-Shahir, one of their commanders. Adel has been with the Hamza Division for a long time and recently was reported to have gone to Azerbaijan where he got blown up by Armenian artillery. https://t.co/2T1LUNEADG