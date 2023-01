Ubijeno šest ljudi, među njima tinejdžerka i njena beba

GOSEN - Kancelarija šerifa okruga Tulare istražuje smrt šest osoba iz vatrenog oružja u Gosenu, rekao je šerif Majk Bodreo. Šerif kaže da je jedna od žrtava bilatinejdžerka i njena šestomjesečna beba.

Policija je odgovorila na 6800 Block of Harvest Road oko 3.30 ujutro jer se čulo više pucnjeva i vjerovali su da je vjerovatno bio aktivan strijelac zbog broja ispaljenih metaka, prema šerifu Bodreou.

On kaže da su zamjenici, kad su stigli, pronašli dvije mrtve žrtve na ulici.

Dok su inspektori pretraživali područje, pronašli su treću žrtvu na vratima kuće.

GOSHEN SHOOTING: Tulare Co. Sheriff says multiple calls came in about gunshots in the area of Harvest & Rd. 68. Initially callers thought it was an active shooter because of how many rounds were being fired. Suspects were gone by the time deputies arrived. pic.twitter.com/13PWI1f9UH