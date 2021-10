Ubio komšije, osvojio simpatije javnosti pa izvšio samoubistvo pri hapšenju

Ou Jinzhong, pedesetpetogodišnji poljoprivrednik iz južne kineske provincije Fujian, optužen je da je ubio dvoje komšija i povrijedio još troje ljudi.

Prema policijskom izvještaju, bjegunac iz Kine koji je zadobio velike simpatije kineske javnosti počinio je samoubistvo tokom današnjeg hapšenja nakon što je više od sedam dana proveo u bijegu.

Policija navodi kako ga je u ponedjeljak popodne pronašla u pećini i pokušala privesti te da si je tom prilikom Ou Jinzhong oduzeo život, piše CNN.

Neki korisnici kineskih društvenih mreža napisali su kako ne vjeruju da si je Jinzhong oduzeo život te su pozvali policiju da objavi snimak hapšenja.

"Ubio se baš u trenutku kada su ga pronašli? To građani neće tako lako povjerovati", napisao je jedan korisnik.

Ubio dvoje komšija?

Ou Jinzhong, pedesetpetogodišnji poljoprivrednik iz južne kineske provincije Fujian, bio je optužen da je ubio dvoje komšija i povrijedio još troje ljudi.

Potraga za njim zaintrigirala je milione Kineza, ali ne zato što ga željeli vidjeti uhapšenog. Naprotiv, mnogi su se otvoreno nadali da ga policija nikad neće uhvatiti.

"Ujače, bježi. Nadam se da ćeš pronaći sreću do kraja svog života", pisalo je u najčitanijem komentaru na Weibu, kineskoj platformi sličnoj Twitteru. Izrazi saosjećanja i podrške vrlo su neobični za navodnog ubicu u Kini, gdje se ubistvo kažnjava smrću.

Prema policiji, Ou je glavni osumnjičeni za napad koji je navodno izvršen 10. oktobra.

Ko su žrtve?

Među žrtvama su bile četiri generacije jedne porodice koje žive u Ouovom komšiluku, pišu kineski mediji. Jedan lokalni službenika rekao je državnom mediju Beijing Newsu da su sedamdesetogodišnji muškarac i njegova snaha smrtno stradali u napadu.

Muškarčeva supruga, tridesetogodišnji unuk i desetogodišnji praunuk su povrijeđeni. U nedostatku službenih informacija, kineski mediji i javnost koristili su izvještaje sugrađana, Ouove objave na Weibu i prijašnje medijske izvještaje kako bi sastavili neslužbenu verziju događaja koji su mogli dovesti do ubistava.

Mediji tvrde da je Ou bio običan čovjek gurnut na rub očaja zbog višegodišnjeg stambenog spora. Javno saosjećanje dodatno je poraslo nakon što su se pojavile informacije da je prije tri decenije spasio dječaka od utapanja u moru i spasio dva delfina koji su se skoro nasukali 2008. godine.

Mnogi su za Ouovu tranziciju od spasitelja do osumnjičenog za ubistvo okrivili probleme koji već dugo muče kinesku lokalnu upravu, od zloupotrebe ovlašćenja do inertnosti i neaktivnosti. Drugi to vide kao odraz sveobuhvatnog neuspjeha pravnog i birokratskog sistema zemlje, pogoršanog suzbijanjem slobodnih medija i sakaćenjem civilnog društva.

Gotovo pet godina Ou i njegova porodica, u koju spada i njegova osamdesetdevetogodišnja majka, nisu imali svoj dom. Umjesto toga, živjeli su u skučenoj limenoj kolibi u primorskom selu blizu Putiana.

CNN nije mogao nezavisno provjeriti autentičnost Ouovog profila na Weibu, iako su njegove objave sadržavale detaljne osobne podatke, uključujući njegovu ličnu kartu i broj mobitela. Prema vlastitim objavama, Ou je više puta bio spriječen u izgradnji vlastite kuće zbog zemljišnih sporova sa svojim komšijom, koje je uzalud pokušavao riješiti.

Kako je sve počelo?

Sve je počelo 2017. godine, kada je Ou odlučio srušiti svoju trošnu kuću i sagraditi novu. Objavio je kako su vlasti odobrile njegov zahtjev za izgradnju pa je srušio staru kuću. Međutim, nakon toga je njegov komšija navodno više puta blokirao građevinske radove.

Ou je napisao da je stalno iznova tražio pomoć od policije, lokalnih službenika, vlade i medija, ali problem nije riješen. Jedan lokalni službenik potvrdio je Beijing Newsu da su postojali zemljišni sporovi, rekavši da su lokalne vlasti pokušale intervenisati, ali bez uspjeha.

Nakon godina frustracije posljednja kap navodno se dogodila 10. oktobra, kada je tajfun rastrgao limeni pokrov Ouove kolibe i otpuhao jedan njegov dio u komšijinu baštu. Ou i komšija navodno su se posvađali kad je pošao uzeti polomljeni lim, a situacija je brzo eskalirala. Vlasti nisu otkrile tačne detalje navodnih ubistava i nije jasno postoje li svjedoci ni što su policajci zatekli kad su došli u kuću.

Kako se vijest proširila, na internetu su se pojavile fotografije Ouove kolibe, a mnogi su izrazili šok zbog njenog jadnog stanja. Izrezani lim otkrio je metalni kostur kolibe, kao i sloj crne plastike koji se navodno koristio za zaštitu od vjetra. Nastamba stoji usred hrpe ruševina, samo nekoliko metara od četverospratnice njegovog komšije. To što su Ou i njegova majka živjeli u toliko teškim uslovima izazvalo je saosjećanje na internetu.

Lokalni službenik kasnije je rekao Beijing Newsu da je Ou sagradio kolibu 2019. godine i da je ondje živio sam. Njegovi neuspješni pokušaji traženja pomoći izazvali su gnjev.

Rođak žrtava u međuvremenu je negirao da su oni bili nasilnici ili da su imali političke veze. Ou je u svojoj kolibi držao komad cigaretnog papira na kojem je napisao desetke telefonskih brojeva - lokalnih ogranaka Komunističke partije, vladinih institucija, državnih medija i raznih telefonskih linija za zviždače, piše Beijing News.

"Normalno društvo ne bi trebalo natjerati građanina koji inače poštuje zakone da počini zločin. Ako su iscrpili sva pravna sredstva i još uvijek ne mogu braniti svoja legitimna prava, njihovo rješenje problema neizbježno će izazvati sveobuhvatno saosjećanje", napisao je jedan korisnik Weiba.

Frustracija i očaj

Ouova frustracija i očaj detaljno su opisani na njegovom profilu na Weibu, koji je otvorio početkom ove godine u očitom pokušaju da skrene pažnju javnosti na svoj slučaj.

"Zar vlada ne bi trebala zaštititi obične ljude? Zašto su bogati i moćni tako arogantni", upitao je Ou u jednoj objavi u januaru, koristeći haštagove okružnih i opštinskih kancelarija za podnošenje peticija.

"Stalno se događa da se pošteni ljudi ponašaju prema pravilima, ali zakon nikada neće stati na njihovu stranu. Nadam se da će mi neko reći kome se još mogu žaliti. Posjetio sam i pokrajinske i opštinske kancelarije za pritužbe i nisam dobio nikakav odgovor. Molim vas, molim vas da mi pokažete put naprijed", napisao je Ou.

U maju je objavio fotografiju poruke na WeChatu koju je poslao lokalnoj web stranici s vijestima, nadajući se da će izvijestiti o njegovom slučaju. U drugom je postu označio gradonačelnika uz tekst: "Dobar dan, gradonačelniče! Nisam baš obrazovan. Ako vidite ovo, molim vas da nam pomognete, hvala vam!"

Njegove objave izazvale su minimalnu pažnju, uz nekoliko povremenih lajkova. Službeni odgovor i pažnju javnosti koje je Ou tražio nikad nisu stigli, sve dok se vijest o navodnim ubistvima nije pročula 10. oktobra.

"Teška lekcija za lokalne vlasti"

Liu Xiaoyuan, iskusni advokat za ljudska prava, rekao je da saosjećanje s Ouom nije iznenađujuće: "Javnost je itekako svjesna da je vjerovatno pribjegao nasilju, ljudi ga ne podržavaju u ubistvima. Umjesto toga, ljutiti su zbog toga što nadležna tijela nisu odgovorila na Ouov poziv za pomoć i izvršila svoje dužnosti."

Sukobi oko zemljišta česti su u ruralnoj Kini, ističe Liu, koji je mnogim poljoprivrednicima pomogao u obrani njihovih prava tokom svoje višedecenijske karijere.

"Ovo je teška lekcija za lokalne vlasti: ako ne obrate pozornost na sporove i pritužbe ljudi, sukobi bi lako mogli eskalirati. U Ouovom slučaju, da mu je bilo koje vladino tijelo priskočilo u pomoć u rješavanju spora, možda ne bi završilo ubistvima", ističe Liu.

