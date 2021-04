Ubio se napadač u Indijanapolisu, ustrijeljeno više ljudi

INDIJANAPOLIS - U pucnjavi u američkom gradu Indijanapolisu u četvrtak kasno uveče po lokalnom vremenu u prostorijama kompanije Fedeks, najmanje osam lica je pogođeno, a napadač se ubio, javlja AP.

Indijanapolis star izvještava da je policija izdala saopštenje oko 23.30 u kome je navela da je "nekoliko žrtava pronađeno u objektu blizu aerodroma."

Kada je policija stigla na mjesto incidenta, policajci su vidjeli da je u toku pucnjava u objektu, rekla je danas novinarima portparolka policije Indijanapolisa Džejen Kuk.

Ona je potvrdila da je više ljudi pogođeno iz vatrenog oružja, bez navođenja tačnog broja, ali je dodala da je napadač mrtav i da građani više nisu u neposrednoj opasnosti.

Očevidac Džeremaja Miler, koji je rekao da radi u objektu Fedeksa, izjavio je za WISH-TV da je vidio muškarca s oružjem, a onda je čuo da je ispaljeno nekoliko metaka.

"Vidio sam čovjeka koji nosi automatsko oružje, djeluje kao automatska puška, i pucao je nasumično", rekao je Miler.

This is raw video of the scene. Just got news of a different media staging area. Will head there and update. pic.twitter.com/PuUeVKyn0S