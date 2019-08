Ubio sestru, majku i sestrića pa go bježao od policije, prolaznik snimao

Supruga, sin i punica Blejka Bivensa (24), igrača bejzbol ekipe Tampa Bej Rejs iz Sjedinjenih Američkih Država, žrtve su stravičnog trostrukog ubistva, koje je počinio Metju Bernard (18), brat ubijene supruge igrača, piše ''Daily Mail''.

Bivens je za tragediju saznao samo nekoliko sati pred utakmicu u kojoj je trebalo da igra. Nije objavljeno na koji način su počinjena ubistva, mada je Bernard viđen s automatskom puškom.

Slučaj je dobio na bizarnosti nakon što je objavljen šokantan snimak na kojem se vidi kako policija pokušava da uhvati Bernarda dok bježi sa mjesta događaja potpuno go.

Policajci su ga na kraju savladali i priveli.

Iz Tampa Bej Rejsa su izjavili saučešće svom igraču.

"Srca su nam slomljena zbog Blejka, ožalošćeni smo i saosjećamo s njim, te ćemo ga podržati na sve moguće načine. Molimo sve da poštuju porodicu Bivens i njihovu privatnost u ovim teškim trenucima", stoji u saopštenju.

EXCLUSIVE VIDEO: The suspect in a triple homicide in Pittsylvania County, 19-year-old Matthew Bernard, ran toward @KyleMWilcoxTV & @humphreyWSET while they were at a staging area -- he also strangled the church's caretaker.https://t.co/4OVjvg9kkQ pic.twitter.com/cg23z2KIEX