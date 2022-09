Ubio ženu i sina zbog potrošnje struje

FLORIDA - Muškarac iz Floride uhapšen je jer je navodno ubio svoju bivšu suprugu i njenog odraslog sina, nakon svađe oko potrošnje struje u kući.

Optuženi, identifikovan kao 47-godišnji Majkl Vilijams, pucao je i ubio svoju bivšu suprugu, Maršu Ebanks-Vilijams (48), i njenog sina, Roberta Adamsa (28), jer je bio ljut što su zloupotrijebili struju držeći upaljena svjetla.

Kancelarija šerifa regiona Volusia rekao je u saopštenju da su zastupnici odgovorili na rezidenciju u DeLandu, koja se nalazi 54 kilometra sjeverno od Orlanda, u nedjelju prije 20 sati. Policija nakon što je primila poziv od Vilijamsa, koji je rekao da je ubio svoju bivšu suprugu i njenog sina u samoodbrani.

Michael Williams, accused of murdering ex-wife & her son yesterday in a fight over their house’s electricity, has 1st Appearance in Volusia jail. Charged with 2 counts of 1st Degree Premeditated murder & being held on no bond. @news6wkmg pic.twitter.com/OYGjeU7oyY