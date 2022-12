Učiteljica namjerno ometala molitvu muslimanskih učenika (VIDEO)

FLORIDA - Učiteljica iz Floride više nije u radnom kolektivu škole okruga Brovard nakon što je video postao viralan na kojem se vidi kako prekida i ometa dnevne molitve muslimanskih učenika.

Neidentifikovani prosvetni radnik bio je zaposlen na akademiji Frenklin u Pembruk Pajnsu na Floridi, dok se video incidenta nije pojavio na društvenim mrežama u srijedu, prema lokalnom "WPLG-u".

U videu, recitaciju islamske molitve prekida učiteljica, koja kaže: "Čekaj, ovo je u mojoj učionici i svi izvodite ovu magiju?"

A teacher from Florida, U.S., has been fired after a video posted on social media showed her intentionally interrupting Muslim students as they were praying. The incident happened on Wednesday at Franklin Academy, a public charter school South Florida. pic.twitter.com/MWVcqnCBd4