Učiteljica tjerala đake da šamaraju kolegu muslimana (VIDEO)

NJU DELHI - Vlasti u centralnoj indijskoj državi Utar Pradeš zatvorile su privatnu školu nakon što je video na kojem učiteljica traži od svojih učenika da ošamare njihovog kolegu muslimana postao viralan i izazvao bijes. Državna policija registrovala je slučaj protiv učiteljice, identifikovane kao Tripta Tjagi, dok se video incidenta od 24. avgusta proširio internetom.

Skandal je izbio u vrijeme rastućih napetosti između pretežno hinduističkog stanovništva Indije i velike muslimanske manjine.

Video, koji je provjerila policija, prikazuje Tjagi kako govori svojim učenicima da ošamare njihovog sedmogodišnjeg kolegu muslimana. Najmanje trojica učenika jedan po jedan prilaze kolegi muslimanu i udaraju ga.

"Zašto ga udaraš tako lagano? Udari ga jače", čuje se učiteljica kako govori jednom djetetu dok muslimanski dječak stoji i plače.

"Udari ga po leđima", kaže drugom učeniku.

Satjanarajan Prajapat, viši policijski oficir u regiji Muzafarnagar u Utar Pradešu, rekao je da je učiteljica rekla učenicima da udare dječaka "jer se ne sjećaju njegove tablice vremena".

India may have made it to the moon but millions of Muslims still don't have basic rights as Muslims are lynched in public sight. In this school the teacher asks Hindu children to slap a Muslim child, even berating them if they don't slap hard enoughpic.twitter.com/ci0YVgDpl2