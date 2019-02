Učiteljica vodila ljubav s učenikom dok ih je drugi posmatrao

Udata učiteljica Britani Zamora (28) vodila je ljubav s 13-godišnjim učenikom dok je njegov drug sve to gledao.

Prema izjavama policije, Zamora je s maloljetnikom kojeg je podučavala u osnovnoj školi u Arizoni izmjenjivala i lascivne poruke i fotografije preko mobilnog telefona.

Uhapsili su je u martu prošle godine nakon što je majka učenika u njegovom telefonu pronašla gole fotografije i drugi eksplicitni materijal.

Britani se ovih dana na sudu suočava s 10 tačaka optužnice za seksualni prestup i dvije tačke za zlostavljanje.

Učenik je svoju učiteljicu i ljubavnicu u telefon memorisao pod imenom "gospođa Zamora", a ona mu je pisala:

"Dragi, želim da si sad tu."

Potom mu je poslala video isječak pa još jednu poruku sadržaja:

"Svaki dan si mi sve više seksi."

Učiteljica je dječaka počela da zavodi dječaka preko školske društvene mreže "Classcraft", a s njim je vodila ljubav najmanje četiri puta. Navodno se to jednom dogodilo u automobilu, jednom u učionici, a jednom se i u ponoć dovezla do kuće u kojoj je živio i ušuljala mu se u sobu, piše "The Sun".

Nakon toga, dječak ju je porukom zamolio da opet dođe da prespava kod njega.

"Znam dušo, želim te svaki dan i tu nema granica. Da mogu dati otkaz i imati se** s s tobom cijeli dan, to bih učinila", napisala je Zamora.

Šokirani roditelji dječaka podnijeli su tužbu protiv škole tvrdeći da njena uprava nije učinila ništa kako bi zaštitila njihovog sina. Traže 2,5 miliona dolara odštete.

