Udar kod Krima: Potopljen ruski brod (VIDEO)

​KRIM - Specijalna jedinica 9. odijeljenja ukrajinske odbrambene obavještajne službe izvela je uspješan napad u blizini obale Krima na ruski tegljač projekta 498 Saturn (ili Proteus) u noći između 5. i 6. juna.

"Još jedno plovilo ruskih agresora uništeno je kao rezultat operacija u vodama jezera Pan", navodi se u saopštenju ukrajinskih obavještajnih službi.

Kako navode, do intervencije je došlo "nakon uspješnog probijanja odbrambenih barijera okupatora u Crnom moru".

Krim, koji je ranije služio kao baza ruske Crnomorske flote, trenutno je najugroženija od ukrajinskih teritorija pod ruskom kontrolom.

Crnomorska flota je prije nekoliko mjeseci morala da napusti prvobitno sidrište kod Sevastopolja, nakon što je izgubila nekoliko brodova - prema nekim procjenama, izgubila je više od polovine njih.

Ukrajinci ponovo pominju i mogućnost napada na Krimski most koji spaja poluostrvo sa ruskim kopnom. Prema riječima bivšeg komandanta američkih snaga u Evropi, generala Bena Hodžisa, to će se dogoditi čim "Ukrajinci budu spremni za to", prenosi "b92".

