Udavio oca pred očima majke u Austriji

LINC - Užasna porodična tragedija dogodila se u mjestu Ens u Gornjoj Austriji nedaleko od Linca.

Kristijan P. (42) je posijle svađe zadavio svog oca Jozefa P.(78).

Kako se saznaje u utorak uveče došlo do žestoke rasprave oca i sina, a onda i do tuče koja se završila tragično. Komšije kažu da je često dolazilo do sukoba između oca i sina koji su trajali godinama.

On je pozvao hitnu pomoć i rekao da povedu policiju. Ljekari su samo mogli da konstatuju smrt i pozovu policiju jer je starac imao na vratu vidljive povrede nanijete davljenjem.

Sin je oca zadavio golim rukama. Sve vrijeme u stanu je bila i supruga žrtve i Kristijanova majka koja je bila svjedok zločina i zbog pretrpljenog šoka odvedena u bolnicu gdje je zbrinuta.

Mještani su za ubijenog Jozefa imaju samo reči hvale i kažu da je bio miran, nenametljiv, a godinama je bio angažovan u opštinskom vijeću Ensa. Njihova dva sina odavno su se odselila u Linc , a pravi motiv sukoba utvrdiće istraga. Policija je privela sina koji je priznao zločin, a istraga će utvrditi da li je u vrijeme zločina bio pod uticajem alkohola, piše Heute, Kurir.rs.