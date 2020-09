Udes kenijskog teretnog aviona na aerodromu u Somaliji

Teretni avion jedne kenijske aviokompanije danas je doživio udes na aerodromu u somalijskoj prijestonici Mogadišu, a za sada nema izvještaja o eventualnim povrijeđenima ili žrtvama.

Somalijske civilne vazduhoplovne vlasti potvrdile su da je na međunarodnom aerodromu "Aden Ade" došlo do udesa, navodi AP.

Na fotografijama sa lica mjesta može se vidjeti smrskana kabina aviona, koji je udario u betonsku barijeru koja aerodrom dijeli od morske obale.

Silverstone Air Fokker 50 (5Y-MHT, built 1989) was damaged beyond repair when it veered off runway impacting a perimeter wall at Mogadishu Intl Airport (HCMM), Somalia. There were no casualties on the cargo aircraft that was supposed to fly to Beledweyne. https://t.co/m06hE3ZPLZ pic.twitter.com/LYdl4uAcF2