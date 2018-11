Udovica narko bosa otkrila: Eskobar me silovao i natjerao da abortiram

Udovica Pabla Eskobara otkrila je srceparajuću tajnu o tome kako ju je kolumbijski narko-diler napastvovao i prisilio na abortus, kada je imala samo 14 godina.

U njenim memoarima "Moj život i zatvor sa Pablom Eskobarom", Viktorija Eugenija Enao detaljno je opisala kako je uspjela da prihvati činjenicu da ju je muž zlostavljao, 25 godina nakon njegove smrti, piše Daily Mail, prenosi Blic.rs.

Enao (57) otkrila je šokantno priznanje u epilogu svoje knjige pod nazivom "Tajna koju sam godinama krila", u kojoj opisuje ispovijest svojoj djeci, Sebastijanu (sada 41) i Manueli (sada 34), po prvi put.

"Morala sam da se povežem sa svojom istorijom i uronim u dubine svoje duše, da izgradim hrabrost da otkrijem tužnu tajnu koju sam krila 44 godine", napisala je ona.

To je bila tajna, koju je, po njenim riječima, vjerovala da će odnijeti u grob i istina za koju zna da će "pogoršati percepciju" koju svijet ima o tome ko je bio njen muž.

Enao navodi da je imala 14, a njen tadašnji dečko Eskobar 25, kada ju je jednog dana 'grlio' i 'ljubio', ostavljajući je 'paralizovanom' od straha.

"Nisam bila spremna. Nisam osjećala seksualni poriv, nisam posjedovala odgovarajući aparat da spoznam šta intimni i intenzivni kontakt označava", kaže ona.

Enao tvrdi da je tri sedmice kasnije počela da se osjeća "čudno", ali u tako nježnom dobu, nije joj palo na pamet da bi mogla da bude trudna.

Eskobar ju je posjetio nekoliko dana kasnije da je pita kako se osjeća i da li bi mu pravila društvo u ženskoj kući koja se nalazila u udaljenom i opustošenom području u Kolumbiji.

"Skoro istog trenutka, jedna starija gospođa, koja jedva da me je pozdravila, rekla mi je da legnem na nosila i odmah mi instalirala nekoliko plastičnih cijevi u matericu, od onih koje se koriste za kanalisanje vena, rekavši da će samo služiti kao prevencija", istakla je ona.

"Prevencija za šta?" – kaže da je tom prilikom upitala.

Žena joj je odgovorila sa sigurnošću "da bi mogla da bude trudna". Tada joj je saopštila da bude veoma pažljiva i dala joj isntrukcije da izvuče cijevi kada počne da krvari.

Pošto nije razumijevala šta se dešava, prešutno je prihvatila.

Prateći proceduru, koju je opisala kao "intervenciju" Eskobar ju je odvezao kući i savjetovao joj da poštuje instrukcije, obavještavajući ga o svom stanju.

Ali, Enao je kasnije shvatila da će skrivanje njene situacije biti izazov u domaćinstvu sa devetoro djece i jednim kupatilom.

"Narednih dana sam spavala sa tim čudnim cijevima u sebi i bila primorana da takva idem u školu, kako moja majka ništa ne bi posumnjala", kaže ona.

"Imala sam intenzivan bol, ali nikome nisam smjela da se povjerim. Molila sam se Bogu da sve bude ubrzo gotovo", dodaje ona.

Enao je istakla da ju je procedura ostavila u pitanjima koje nije bila u mogućnosti da ih postavi, zbog svog religijskog obrazovanja.

Ona je šutila o tome da je seksualno aktivna i da je imala abortus, što je tada smatrano za 'tabu' i 'neoprostivi grijeh' u očima crkve.

Tek kasnije, kada je krenula na terapiju i savjetovanja, naučila je da njeno iskustvo spada u napastvovanje.

Ona je objasnila da se u Kolumbiji seksualne veze shvataju kao zlostavljanje ukoliko je razlika među učesnicima veća od pet godina. Eskobar je od nje bio stariji 11 godina.

Enao je istakla da ju je otkrivanje bolne tajne njenoj djeci primoralo da se suoči sa prošlošću i shvati da još uvijek nema sve odgovore.

"Manuelina reakcija je bila snažna, jer mi je postavila nekoliko pitanja, na koja nisam umjela da odgovorim, a ticala su se zašto je Pablo učinio to što jeste bez da me pita i zašto me nije upozorio na rizike abortusa u takvim uslovima. Za nju, Pablovo ponašanje izgleda više za osudu, jer je ugrozio moje zdravlje", napominje ona.

Enao priznaje da joj je pričanje ove priče omogućilo da preuzme odgovornost za prošlost i priznaje da je bila "potpuno odvojena od stvarnosti". Ističe da je, uprkos svemu, oprostila Eskobaru , jer osjeća da je bar nešto dobro proizašlo iz te veze.

"Imamo dvoje zajedničke djece, koji su naš ponos. Zahvalna sam na njima i oni su razlog zašto sam nastavila da živim", istakla je ona.

Enao je otkrila da je upoznala Eskobara sa 12 godina, dok je on imao 23. Započeli su vezu kada joj je bilo 13. Vjenčali su se 1976. godine, kada je imala 15.

Eskobar je ubijen od strane kolumbijske policije 2. decembra 1993. godine, tokom pucnjave, kada je otkriven u svom skrovištu.