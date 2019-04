Uhapšen Asanž

LONDON - Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž je uhapšen, rekao je danas britanski ministar unutrašnjih poslova Sadžid Džavid.

"Mogu da potvrdim da je Asanž u pritvoru i da je suočen sa pravosuđem Britanije", rekao je Džavid, prenosi agencija Rojters.

Nakon što je vlada Ekvadora ukinula azil osnivaču Vikiliksa, britanska policija je ušla u ambasadu Ekvadora u Londonu, dodao je on.

Osnivač Vikiliksa u ekvadorskoj ambasadi u Londonu nalazio se od 2012. godine.

Asanž se sklonio u ambasadu 2012. godine kako bi izbjegao hapšenje i izručenje u Švedsku gdje je optužen za silovanje.

Švedsko pravosuđe u međuvremenu je odbacilo prijavu, ali britanske vlasti sve vrijeme napominju kako će uhititi Australijanca kada napusti ambasadu jer krši svoj uslovni dopust bježanjem.

Asanž je u više navrata kazao da strahuje od svojeg izručenja Sjedinjenim Državama gdje bi mogao biti optužen za objavu hakovanih vladinih dokumenata oko ratova u Avganistanu i Iraku.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD