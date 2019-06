Uhapšen Balkanac u jednoj od najvećih zapljena droge u istoriji SAD-a

U jednoj od najvećih zapljena kokaina u istoriji SAD, u kojoj su u luci Filadelfije američke vlasti na teretnom brodu "MSC Gajan" otkrile 16,5 tona (15 metričkih tona) ove droge, podignute su federalne optužnice protiv dvojice mornara koji su priznali da su pomogli utovar kokaina u brod dok je bio na moru.

AP se poziva na sudske dokumente u kojima piše da su optuženi Ivan Đurašević i Fonofave Tiasage. Federalni agenti su utvrdili da su oni utovarili kokain iz 14 čamaca sa drogom i u dva navrata prišli teretnom brodu.

Američke federalne vlasti zaplijenile su u luci Filadelfije kokain čija je ulična vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, objavila je prethodno na Twitteru kancelarija Državnog tužilaštva za Istočni okrug Pensilvanije.

"Ovo je najveća zapljena droge u istoriji Istočnog okruga Pensilvanije. Članovi posade broda su uhapšeni i suočeni sa federalnom optužnicom, a istraga je u toku", tvitovala je ova kancelarija.

16.5 tons of cocaine has an approximate street value of over $1 billion.