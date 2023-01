Uhapšen El Čapov sin

MEKSIKO SITI - Izvještaji iz Meksiko Sitija tvrde da je Ovidio Guzman, sin ozloglašenog trgovca drogom "El Čapa", uhapšen pod optužbama za drogu. Hapšenje je uslijedilo nakon što su snage reda u gradu sprovele odvažnu operaciju hvatanja Guzmana, javlja "Rojters".

Čini se da je došlo do pucnjave u kvartu Isus Marija u ranim jutarnjim satima u četvrtak. Izvještaji društvenih medija sugerišu da je naoružana policija blokirala dio grada prije nego što je uslijedila pucnjava i Guzmanovo konačno hapšenje.

Mexican capo Ovidio Guzman, the son of incarcerated kingpin Joaquin 'El Chapo' Guzman, has been arrested by Mexican authorities, four officials familiar with the matter told @Reuters https://t.co/ldA1BuqSDE pic.twitter.com/5TbiszF6xJ