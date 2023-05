Uhapšen Hasbula Magomedov (VIDEO)

Hasbula Magomedov, dvadesetogodišnji mladić iz Rusije završio je iza rešetaka, javljaju svjetski mediji.

Ambasador UFC-a i senzacija na društvenim mrežama je navodno uhapšen u svom rodnom Dagestanu, u ruskoj republici, zbog višestrukih prekršaja u vožnji u kojima je učestvovala grupa prijatelja tokom proslave vjenčanja, javlja "Marka", prenosi Telegraf.rs.

Dvadesetogodišnji "mini Habib" i njegovi prijatelji blokirali su glavni put da bi kupili krofne. Hasbula se na društvenim mrežama izvinio za incident. Obećao je da to više nikada neće učiniti i potvrdio da nije on vozio.

Ovaj mladić iz Dagestana na društvenoj mreži Instagram ima više od sedam miliona pratilaca.

Poznat je po prijateljstvu sa Habibom Nurmagomedovom, legendom UFC-a, a prema pojedinim izvorima, na najbolji mogući način je iskoristio svoju popularnost kako bi zaradio ozbiljne svote novca.

Hasbulla has been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. pic.twitter.com/ckuIHHXg3Y