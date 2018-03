Uhapšen bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi

PARIZ - Bivši predsjednik Francuske Nikola Sarkozi jutros je uhapšen.

Kako javlja "Sky News", Sarkozija je privela francuska policija zbog sumnje u malverzacije oko finansiranja svoje kampanje.

Sarkozi je bio francuski predsjednik u periodu od 2007. do 2012. godine.

Sarkozi je pokušao da se vrati na izborima 2017. godine, ali nije uspio da ubijedi glasače unutar stranke da ga podrže i morao je da se složi sa izborom između Fransoe Filona i Alena Jupea.

On se takođe borio sa optužbama da je iskoristio "mentalne slabosti" nasljednice kompanije "Loreal" Lilian Betenkor kako bi dobio donaciju za njegovu političku partiju za izbore 2007. godine, ali je postupak protiv njega odbačen.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing - court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d