TEHERAN/LONDON - Britanski "Dejli mejl" objavio je danas vijest da je uhapšen bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinežad i to zbog podsticanja protesta protiv vlade u Teheranu.

Britanski dnevnik poziva se na panarapski list "Al Kuds Al Arabi", koji izlazi u Londonu i u vlasništvu je palestinskih iseljenika, dok se "Al Kuds Al Arabi" poziva na "pouzdane izvore", ali u iranskim medijima i vodećim svjetskim agencijama nema potvrde te vijesti.



Kako tvrdi "Al Kuds Al Arab", Ahmadinežad je uhapšen tokom posjete gradu Bušeru na zapadu Irana 28. decembra, u danu kada su počeli antivladini protesti, a vijest o njegovom hapšenju objavljena je nakon desetak dana.



On je, prema navodima tog lista, tokom posete Bušeru rekao da "neki od aktuelnih lidera žive otuđeni od problema i briga naroda i ne znaju ništa o stvarnosti društva", te ocijenio da Iran "pati od rđavog upravljanja", a da vlada iranskog predsjednika Hasana Rohanija "vjeruje da posjeduje zemlju i da su ljudi društvo neznalica".



"Tajmz of Izrael", pozivajući se na "Al Kuds Al Arabi", prenosi da je Ahmadinežad uhapšen upravo zbog tih komentara, koje je dao u vrijeme kada su se "zagrijavali" antivladini protesti zbog stanja u ekonomiji.



"Tajmz of Izrael" navodi i da zvaničnici sada pokušavaju da bivšeg iranskog predshednika stave u kućni pritvor, ali i izraelski dnevnik napominje da za takve navode niuje mogao da dobije potvrdu.



Antivladini protesti počeli su 28. decembra u drugom najvećem iranskom gradu Mashadu, prvobitno protiv povećanja cijena, a kasnije su se protesti proširili na druge gradove.



Najmanje 20 ljudi ubijeno je u sukobima s policijom, dok je više od 450 demonstranata uhapšeno.