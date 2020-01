Uhapšen jedan od najtežih terorista, morali ga staviti na prikolicu

Muftija Islamske države koji je uhapšen u Iraku bio je toliko težak da su ga pri hapšenju morali ukrcati u zadnji dio dio kamionića.

Iračke snage bezbjednosti uhapsile su u četvrtak Šifu al-Nimu u gradu Mosulu. Sumnjiči se da je izdavao fetve ili vjerske presude, nakon kojih su pogubljeni mnogi učenjaci i sveštenici te bombardirane džamije, prenosi "Index.hr".

Iračka policija saopštila je kako je muftija jedan od glavnih lidera Islamske države.

Na fotografiji njegovog hapšenja vidi se kako Šifu al-Nimu stavljaju u zadnji dio kamiona jer nije stao u policijsko vozilo, piše "Daily Mail".

Pojedini mediji navode da je Al-Nima težak 135 kilograma.

"Oduševljen sam što je u Mosulu uhapšen abba Hutt Islamske države. Odgovoran je za ubistva muškaraca, žena i djece. Ta životinja je silovala i ubijala", napisao je na Twitteru Britanac koji se borio protiv Islamske države u Siriji.

ISIS Mufti Shifa al-Nima has been arrested. He was one of the main figures to order the butchering, executions, enslavement, rape, kidnapping and sale of non-Muslims and Muslims that opposed ISIS. He couldn’t fit in a police car, so they carried him in a pickup truck. pic.twitter.com/cSyl68Znx3