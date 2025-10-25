Uhapšen jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu: Ko je Brat Wang?

Jedan od najtraženijih svjetskih bjegunaca, kineski državljanin Zhi Dong Zhang, ponovno je uhapšen nakon smjelog bijega.

On je izručen Sjedinjenim Američkim Državama gdje ga čekaju teške optužbe za trgovinu drogom i pranje novca.

Kubanska vlada potvrdila je juče kasno naveče da ga je predala meksičkim vlastima, nakon čega je uslijedilo njegovo konačno izručenje SAD, piše BBC.

Ko je "Brat Wang"?

Zhi Dong Zhang, poznat i pod nadimcima Brat Wang, Pancho i HeHe, prema američkom Ministarstvu pravosuđa, organizovao je ogromnu međunarodnu mrežu za trgovinu fentanilom i pranje novca koja se protezala od Kine, preko Meksika, do SAD.

Američki tužioci i meksičko državno tužilaštvo smatraju ga ključnim igračem u globalnoj trgovini drogom.

Tvrde da je oprao milione dolara za zloglasne kartele Sinaloa i Jalisco - nova generacija (CJNG).

"Brat Wang može se smatrati ključnom vezom između meksičkih kartela i kineskih hemijskih kompanija u nabavi prekursorskih hemikalija za fentanil", rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil.

Dodao je da je bio ključan i u pretvaranju novca od droge u kriptovalute. Ako bude osuđen, Zhanga vjerojatno čeka ista sudbina kao i druge narkobosove poput Joaquina "El Chapa" Guzmana - doživotni zatvor u strogo čuvanom američkom zatvoru.

Filmski bijeg i srećna okolnost

No, priča o tome kako je "Brat Wang" uopšte završio u Havani je nevjerovatna. Sve je počelo bijegom iz kućnog pritvora u Meksiko Sitiju, navodno kroz rupu u zidu, nakon čega je privatnim avionom pobjegao na Kubu u neuspješnom pokušaju da se domogne Rusije.

Zhang je prvi put uhapšen u Meksiko Sitiju u oktobru 2024. godine. Iako je isprva bio u zatvoru maksimalne sigurnosti, sudija mu je odobrio kućni pritvor, odluku koju je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala "skandaloznom".

Neuspjeli dolazak u Rusiju

Po dolasku na Kubu u julu ove godine, Zhang je planirao otići u zemlju koja nema sporazum o izručenju sa SAD.

Uspio je obezbijediti mjesto na direktnom letu iz Havane za Moskvu koristeći lažne dokumente.

Međutim, lažni dokumenti nisu prošli provjeru ruskih imigracijskih vlasti.

Navodno ne shvatajući u potpunosti koga drže, Rusi su ga nakon kratkog zadržavanja jednostavno vratili na Kubu.

Pri drugom slijetanju u Havanu, kubanske službe sigurnosti već su znale njegov pravi identitet.

Bezbjednosni analitičari vjeruju da su ga vlasti na Kubi držale nekoliko mjeseci kako bi ga detaljno ispitali prije nego što su ga poslale nazad u Meksiko. Meksički sekretar za javnu bezbjednost, Omar Harfuch, brzo se zahvalio Kubi na saradnji, koja je Meksiko poštedjela sramote zbog još jednog odbjeglog visokoprofilnog zatvorenika.

Politička pozadina i saradnja

Kao i uvijek nakon hapšenjeg velikog narkobosa, postavlja se pitanje hoće li njegovo uklanjanje uticati na globalnu trgovinu drogom. Prema Vigilu, to je pitanje možda i bespredmetno jer je Zhang već godinu dana bio izvan igre - u zatvoru, kućnom pritvoru ili bijegu.

"To zapravo neće imati uticaja jer karteli već imaju pojedince koji rade za njih i koji mogu početi zamjenjivati Brata Wanga", rekao je Vigil. "Čak ni u slučaju El Chapa Guzmana, koji je bio mnogo veća figura, to nije imalo uticaja na globalnu trgovinu drogom", tvrdi on.

Izručenje dolazi u vrijeme pojačanog pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa na meksičku predsjednicu Sheinbaum da učini više u borbi protiv trgovine fentanilom.

Administracija Claudije Sheinbaum odgovorila je značajnim povećanjem zapljena droge i izručenjem desetina članova kartela u SAD, uključujući i zvučna imena poput Rafaela Cara Quintera, traženog zbog ubistva agenta DEA-e 1985. godine, prenosi Index.

USA: Zhi Dong Zhang, also known as "Brother Wang", a Chinese national linked to the Sinaloa and Jalisco New Generation Cartels, was extradited from Cuba to face charges in the US. Previously captured in Mexico on October 30, 2024, Zhang escaped house arrest in July 2025 using a… pic.twitter.com/7rQpj5NDzb — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) October 24, 2025

