Uhapšen jer je nosio šorts na 45 stepeni Celzijusa (VIDEO)

​TEHERAN - Policija za moral sprovela je novu brutalnu akciju hapšenja u Teheranu lišavajući slobode muškarce koji su nosili šorts iako je u prestonici Irana tokom toplotnog talasa izmjereno čak 45 stepeni Celzijusa.

Objavljeni su snimci i fotografije kako policija stavlja lisice na ruke muškarcima, koje vrijeđaju i tuku ih zato što su se usudili da prekrše strogi kodeks oblačenja u zemlji.

Istovremeno, u Teheranu je došlo do nestanka električne energije uslijed povećane potošnje jer termometri su posljednjih dana dostigli 45 stepeni Celzijusa. U iranskom parlamentu trenutno se raspravlja o uvođenju novog zakona koji će regulisati pravila oblačenja za muškarce.

Novi zakon će definisati šta je to neprikladna odjeća za muškarce, što uključuje nošenje odjeće koja je protiv javne skromnosti, kao što je odjeća koja ne pokriva dio tijela niži od grudi ili viši od skočnog zgloba.

Takođe se navodi da će biti uhapšen svako ko bude zatečen gol, polugo ili bude nosio odjeću za koju se smatra da je neprikladna u javnosti. Onima koji prekrše zakon biće zabranjeno da napuste Iran i korištenje društvenih medija u periodu od šest mjeseci do dvije godine.

Disturbing video of a teenage boy arrested by Iran's #Morality_Police for wearing shorts in the scorching summer heat. Shocking that Iran is the only country where men are banned from wearing shorts. Even those of us who grew up in Iran cannot fathom these draconian laws. pic.twitter.com/STvnfQEpGC