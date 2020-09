Uhapšen napadač iz Birmingema

Britanska policija saopštila je danas da je uhapsila muškarca osumnjičenog za ubistvo poslije jučerašnjih napada nožem u Birmingemu u kojima je jedna osoba ubijena, a sedam povrijeđeno.

Osumnjičeni star 27 godina priveden je u oblasti Seli Ouk rano jutros u 4 časa, saopštila je policija Zapadnog Midlenda.

Detektivi su saopštili da su napadi nožem izvršeni na četiri lokacije u periodu od dva časa i da su povezani, ali da se ne dovode u vezu sa bandama ili terorizmom.

"Uhapsili smo muškarca pod sumnjom za ubistvo i sedam tačaka za pokušaj ubistva u vezi sa napadima u Birmingemu", objavila je policija na "Twitteru".

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings. The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today. Full story ⬇️https://t.co/T33UdTbLhG